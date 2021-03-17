撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-03-17 13:11

作為一間著知的相機評測機構，DXOMARK 新年頻繁出現在手機發布會上，而廠商往往以 DXOMARK 的排名及得分來作宣傳新機的賣點。然而近日 DXOMARK 就因部份機款的評分而引發爭議。

先有 Samsung Galaxy S21 Ultra 其總分只有 121 分，比上代 Samsung Galaxy S20 Ultra 的得分還要低。另外本周 Oppo Find X3 Pro 的評測又引發另一輪質疑，DxOMark 報告中提供這款手機並沒有搭載自由曲面光學組件，但其實這一特性是 Oppo Find X3 Pro 其中一個賣點。

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DxOMark 超廣角鏡報告指出 Oppo Find X3 Pro 這款手機並沒有搭載自由曲面光學組件，但據 Oppo 官方宣傳，Oppo Find X3 系列手機使用了相同的鏡頭模組，其中 IMX 766是當前業界 CMOS 最大。而這顆超廣角鏡頭還採用7P 鏡頭，並加入自由曲面鏡片，也因為它可實現防止廣角鏡所拍出的變形效果，拍出更好的超廣角相片。

早年 Androidauthority 的編輯 Robert Triggs 質疑 DxOMark 聲稱進行獨立測試，但同時提供營利的諮詢服務，受測試手機可能獲得調整，以便取得較高的 DxOMark 分數，而沒有接受諮詢服務的手機分數會較低。

基於近日 DxOMark 盡受外界的質疑，昨日 OnePlus CEO 劉作虎就宣布，OnePlus 9 將不會送測 DxOMark。

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綜合之前消息，OnePlus 9 將會與百年相機廠商 Hasselblad 合作製造出全新 OnePlus 9 系列的影像系統。作為一間擁有 80 多年歷史的頂級相機品牌，HASSELBLAD 出品絕對值得期待。另外除了鏡頭硬件方面有所升級外，軟件功能將變得更全面，有傳新加入移軸、星芒、超延時、月球模式及極限對焦等功能，這些功能都是 OnePlus 以往未有涉獵的。

OnePlus 將採用雙主攝方案，共搭載三顆鏡頭，當中包括 5000萬像+4800萬像+200萬像鏡頭；而 OnePlus 9 Pro 更升級為四攝方案，即搭載 5000萬像+4800萬像+800萬像+200萬像鏡頭，另支援 8K 30 幀及4K 120 幀攝錄制式。性能方面，OnePlus 9 系列將搭載驍龍888 處理器，支援 120 Hz 高屏幕刷新率。

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