撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-17 19:17

3HK DIY 儲值卡｜3HK 上年年尾與百佳合作推出的 SoSIM 大受好評之後，似乎意識到平價無合約 SIM 的市場需求龐大，故近日又打正旗號以 3HK 的品牌在香港正式推出一張頗為另類的無合約儲值 SIM － DIY 儲值卡。

3HK DIY 儲值卡：數據套餐逐日計可以、包年玩法亦得？

3HK 此卡除了無合約之外，最大賣點就是其極度彈性的玩法，數據套餐可以年／月／日為單位，由 24 小時的「Day Pass」以至「年卡」形式的 365 日套餐都有，有別於一般的無約 SIM 多數以「月」為單位限制用戶的玩法。

除了作為宣傳噱頭的＄10／日套餐之外，3HK DIY 儲值卡越貴的套餐，平均價錢就越抵，最便宜可以做到每月＄22.5 就可以享有 10GB 數據！

👇👇👇按圖放大看 3HK DIY 儲值卡各類型數據套餐細節👇👇👇

3HK DIY 儲值卡未係最抵？5 大香港電訊商無約 SIM 評比

雖然 3HK DIY 儲值卡的玩法超級彈性，但未能完全涵蓋用戶的需要，其他電訊商這些年來推出的無約 SIM，除了數據套餐或會更為抵玩之外，亦會有不同配套／特色，以下就為各位介紹目前市面上 5 張由主要電訊商推出的無合約 SIM 卡，供大家購買前作格價／比較👇👇👇

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同場加映：鴨記「年卡」4 張抵玩推介

以上介紹的無合約 SIM 本質上算為「儲值卡」，換言之卡號內的數據是會按月過期的，在限期內未用完數據、不作增值的話就會過期，如果想長期使用大量數據的話，市面上還有大量俗稱為「年卡」的 SIM 卡可以埋手。

👇👇👇4 張抵玩年卡推介（按圖放大睇價錢、細節）👇👇👇

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同場加映：5G Plan 打機煲劇、高低用量、返工返學點揀？

去年開始，5G流動網絡逐漸覆蓋全港九新界，香港多間電訊商開通5G 服務及逐一推出優惠計劃，大部分的月費計劃都要合約期2年。記者綜合中國移動、3香港、csl、SmarTone、1O1O的5G月費Plan，進行格價分析，針對打工仔、學生及劇迷等，推薦合適的數據用量及價錢合理的月費計劃。

👇👇即睇5G月費計劃推介👇👇👇

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