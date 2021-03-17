撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-17 14:03

PS5 一機難求，用機在手的玩家當然會珍而重之，但外國一位玩家竟然遇到鮮見的「壞機」問題。玩家在 Reddit 分享，家中 PS5 的 HDMI 插孔竟被小朋友暴力插爛，不只是 HDMI 的金屬部分，甚至周圍的膠邊都被擠壓到變型，到底要多暴力才能弄成這個慘況呢？

👇👇PS5 HDMI 插孔慘被小朋友插爛？插孔誇張的變形情況令人難以想像要多暴力才能做到👇👇

👇👇沒想到這個難以理解的破壞情況，成功拋磚引玉，引出多個 Reddit 網民分享10單同類爆笑「慘案」 網民：學校要教用電腦硬件！👇👇

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資料來源：Reddit

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數碼暴龍育成手環開箱試玩！這隻手環公布後，已令很多數碼暴龍迷瘋狂。有另於暴龍機的玩法，配合玩家生活和運動的全新育成系統，光看PV已令眾多數碼暴龍迷表示急不及待想遊玩，聽說這隻手環一開訂就「爆單」。記者有幸率先試玩，到底這隻有彩色螢幕的育成手環，會令玩家跌眼鏡，還是重拾當年暴龍機「周街Chok」的美好回憶呢？

👇👇數碼暴龍育成手環開箱 開機﹑DiM讀取逐格睇👇👇

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