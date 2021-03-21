撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-21 07:16

消委會8款蒸焗爐評分！多用途蒸氣焗爐近年崛起，氣炸鍋以外的健康煮食爐具之一。不過市面上款上極多，看似功能相近，難以選擇取捨。其實早年消委會曾為本港當中8款熱賣的蒸焗爐作評測，而且更有一些選購上及安全使用上的貼士，如不小心使用更有機會引起火警！

早年消委會實測當中8款熱賣的蒸焗爐款式，包括惠而浦Whirlpool、樂聲Panasonic、Gemini、德國寶German Pool、山崎Sanki、Cristal、樂斯Nutzen及Rowenta。以使用方便程度、安全程度作評分外，更以爐腔實際可使用容量、使用效率等多樣評分。大部份款式都內置水箱，方便使用。究竟各款評分如何？即睇下圖文解說。

雖然這份報告是2017年公布，但大部份款式仍在市場入手，值得參考。（資料圖片）

👇👇即睇蒸焗爐選購4大重點，以及消委會安全使用建議及8款熱賣款式評測👇👇

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同場加映：蒸焗爐格價、惠而浦/樂聲/東芝/德國寶等22款規格、市場售價比較！總合市面上當中22款熱賣蒸焗爐款式的規格及市場售價！

👇👇即睇22款 蒸氣焗爐規格、格價👇👇

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同場加映：消委會最新的報告中，比較市面上33款網絡安全軟件（防毒軟件），如較多人認識的 Norton﹑卡巴斯基﹑ESET等，參考以下評分結果。

👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（Windows系統） 👇👇

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