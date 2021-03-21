撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-21 07:17

蒸焗爐（蒸氣焗爐）格價、惠而浦/樂聲/東芝/德國寶等22款規格、市場售價比較！近年時興健康煮食，尤其是利用蒸氣烹調可以保留更多食物營養，因此不少附加蒸氣功能的焗爐推出（蒸焗爐）。今次記者就總合市面上當中22款熱賣蒸焗爐款式的規格及市場售價（格價），一文睇清！

市面上大量蒸焗爐款式，花多眼亂。（林勇攝）

👇👇即睇22款 蒸氣焗爐規格、格價👇👇

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同場加映：消委會8款蒸焗爐評分！多用途蒸氣焗爐市面上款上極多，看似功能相近，難以選擇取捨。其實早年消委會曾為本港當中8款熱賣的蒸焗爐作評測，而且更有一些選購上及安全使用上的貼士。

👇👇蒸焗爐選購4大重點，以及消委會安全使用建議及8款熱賣款式評測👇👇

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同場加映：消委會最新汽車評測報告，34款電動車、燃油車、混能車比較！消委會最新測試報告，實測了多達34款新車，包括11款電動車、3款混能車及20款燃油車，即睇評分報告。

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