撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-21 07:15

惠而浦Whirlpool 4S mini蒸焗爐實測，機身細效率高，8個入手理由！早年消委會在蒸焗爐的評測報告中，其中「惠而浦Whirlpool 4S」的評分最高，而去年尾其「迷你版」4S mini推出，不單保留了「4S」的大部份優點，機身卻縮細不少，更合適香港人的家居擺奕使用，究竟新機有什麼賣點？記者立刻實試，看看新機有什麼優點與缺點。

Whirlpool 4S蒸焗爐早幾年前在消委會評測報告中取得不錯的成績，不過不少準用家覺得機身太大，一般小家庭難以容納。近月推出「迷伙版」的4S mini，雖然機身「的骰」，但賣點、功能不減。究竟新機有什麼實用賣點？立刻實測解說。

惠而浦Whirlpool 4S（左） VS 惠而浦Whirlpool 4S mini（右），功能及賣點上兩機差不多，但機身更細，更適合香港小家庭使用。（Whirlpool）

👇👇即睇惠而浦Whirlpool 4S mini 8個值得入手原因，以及1個小缺點👇👇

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同場加映：消委會8款蒸焗爐評分！多用途蒸氣焗爐市面上款上極多，看似功能相近，難以選擇取捨。其實早年消委會曾為本港當中8款熱賣的蒸焗爐作評測，而且更有一些選購上及安全使用上的貼士。

👇👇蒸焗爐選購4大重點，以及消委會安全使用建議及8款熱賣款式評測👇👇

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同場加映：蒸焗爐格價、惠而浦/樂聲/東芝/德國寶等22款規格、市場售價比較！總合市面上當中22款熱賣蒸焗爐款式的規格及市場售價！

👇👇即睇市場上熱賣22款蒸氣焗爐規格、格價👇👇

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同場加映：消委會最新的報告中，比較市面上33款網絡安全軟件（防毒軟件），如較多人認識的 Norton﹑卡巴斯基﹑ESET等，參考以下評分結果。

👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（Windows系統） 👇👇

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睇全文 👉消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？