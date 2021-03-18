撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-18 15:00

Samsung 在本周三（17 日）晚上在網上發布幾部 Galaxy A 系列手機，其中階性能以及性價比都令人期待，而 Samsung 亦極速在今日（ 18 日）在香港舉行產品發布會、宣布在香港市場推出 Galaxy A 系列新機中呼聲最高的一部 － Galaxy A52 5G。

Samsung Galaxy A52 5G 規格及賣點

在 Samsung 發布的三部 Galaxy A 系列新機作品當中，Galaxy A52 5G 雖然屏幕較 A72 細小，然而論功能卻是三機最強，最突出的當然要數其更強的 120Hz 更新率屏幕以及 5G 連線，另外 Samsung 更罕有地於此系列新機當中加入防水防塵設計，使 A52 5G 成為 A 系列新機中最亮眼的一部。

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Samsung Galaxy A 系列首部防水 5G 機 － A52 5G 上手試

Galaxy A52 5G 採用類似 S21 系列的長方鏡頭模組機背設計，並加上了磨沙處理。因為是塑膠機身的關係，即使 A52 5G 內置了容量不少的 4500mAh 電池，仍然保持在 189g 的機身重量，配合磨沙機背，A52 5G 的握持感值得一讚。

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Galaxy A52 5G 實機試相

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Galaxy A52 香港售價及上市詳情

同場加映：Redmi Note 10 Pro＄3000 有找撼贏旗艦機？

Samsung A52、A72 價格位處中遊，性能不俗，然而在2021年第一季仍然存在眾多對手，例如小米較早前就在 Redmi 品牌下發布了全新的 Redmi Note 10 系列，其中的 Redmi Note 10 Pro 就以＄3000 港幣有找的價格攻打市場；雖然處理器選材為沒有太大潛力的 Qualcomm Snapdragon 732G，只不過一眾賣點集合起來，操作體驗應該不輸他廠的旗艦機種。

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