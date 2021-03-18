撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-18 19:26

【神秘標誌／都市傳說／Google Maps】近日有網民發現Google Maps的香港區街道，突然多了許多「M」標誌，引起網民熱議。有網民推測代表商場出入口，有YouTuber實地觀察就估計是閉路電視位置。《香港01》科技玩物記者向Google香港查詢，終於得到官方回覆！

圖中可見，單是旺角兆萬中心就有9個「M」標誌。

Google Maps上突然出現了大量藍色底白色字的「M」標誌，根據Google官網所說，「M」圖標代表「Metro」地鐵，但是次圖標出現的位置並不在鐵路附近，令網民不禁懷疑突然出現大量「M」標誌，是否另有原因呢？

討論區上有人表示，這個神秘標誌早在今年1月份已經開始出現，亦有人貼出附近出現神秘「M」標誌的地方，可以看到幾乎隔幾步就有一個，而且數量不少，情況耐人尋味。

👇👇網民發現大量迷之「M」圖標【點圖放大看】👇👇

《香港01》科技玩物頻道獲得Google香港官方回應👇👇👇即睇網民推測及Google官方回應【點圖放大看】👇👇👇

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其實Google Maps上每個標示都有特定意思，每天都用Google Maps搵路、搵車搭的你，又對地圖上的圖標有多少認識呢？下面50個在香港Google Maps上一定會看到的標誌，一齊來猜猜看吧！👇👇50個Google Maps圖標意思【點圖放大看】👇👇

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十年人事幾番新，近幾年香港都有不少大型地標落成。平日會用Google Maps查看街道圖的你，又知道有秘訣可以用Google Maps翻看12年前的街景圖嗎？無論是剛全線結業的UA戲院、或是已經消失的無冷氣「熱狗」巴士，都可以找到！

👇👇👇13個Google Maps街景對比圖👇👇👇

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