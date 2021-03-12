撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-13 00:14

【上流戰爭2／頂樓2／Penthouse 2／李智雅／金素妍】韓劇《Penthouse 2》剛播出不久，旋即引起劇迷熱烈討論，雖然劇情一樣狗血，不過收視率仍然節節上升！而第六集播出後收視率更創新高，不過背後原因竟然因為金素妍一口咬爛SIM卡？.

《Penthouse 2》除了因為劇情夠狗血而被高度討論外，亦因為劇中有不少Bug位而為人詬病。在剛播出的第六集中，講述金素妍飾演的聲樂女王「千書真」，因為想將對自己不利的影片毀屍滅跡，而將SIM卡生生吞下。大批網民看完後直呼：「當觀眾白癡！」

👇🏻👇🏻《Penthouse 2》金素妍生吞SIM卡劇情夠曬狗血【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

其實想將手機的影片等資料毀屍滅跡很簡單，絕不用這麼辛苦吞下SIM卡的。看看下面消除手機資料教學，回收舊手機時絕對有參考作用，千萬不要模仿劇集！

👇🏻👇🏻4步清除手機資料【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 4 + 4 + 4

同場加映：為iPhone 12做準備！放售舊iPhone前一招徹底清除資料 小心5伏位

【換iPhone 12前清洗舊機資料教學】放機前必要備份並清洗舊機所有媒體和個人資料，保障私隱以策安全。如何「清機」先最徹底、最有保障？《香港01》科技頻道教大家以基本的手動做法，或較複雜的DFU模式做法，確保真真正正清機不留底。

👇👇👇iPhone手動5步設定移除資料教學👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

教埋你點用iPhone經iTunes進入DFU模式移除資料！瀏覽全文：為iPhone 12做準備！放售舊iPhone前一招徹底清除資料 小心5伏位

同場加映：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

以一張相片6MB來計算，一部128GB的手機大約可以儲存2萬張相片。你有想過如果要儲存100萬幅相片或影片，需要多大的容量嗎？學會了一招，每名iPhone用戶都可以在不佔手機位置的情況下，免費獲得100萬幅相片儲存空間！

👇🏻👇🏻一招免費多100萬幅照片儲存空間【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 4 + 4 + 4

免費有得儲存，就要睇埋有咩限制啦！瀏覽全文：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介