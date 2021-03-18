撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-18 16:00

【Android APP／Google Play／網絡安全／銀行帳戶／木馬程式】Android用戶要留意，可能你的手機因為下載了這些APP已被惡意程式入侵！近日有外國網絡安全網站揭發Google Play商店中有應用程式內含木馬病毒，一旦下載使用，黑客便有機會偷取甚至入侵用戶的銀行帳戶！

外國網絡保安研究網站Check Point Research最近發現在Google Play商店中有10款應用程式含有惡意軟件，這些軟件聰明地繞過Google應用程式上架前的安全審查，因此連Google都未能及時發現。

這10款APP內含名為「Clast82」的病毒，除了能讓入侵者控制用戶的手機外，它的目標是偷取手機銀行的資料，從而盜取用戶的金錢。即睇邊10款Android應用程式有問題！

👇👇Android 10款APP會盜取銀行帳戶【點圖放大】👇👇

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現時所有有問題的APP已經從Google Play下架，不過如果你仍然正在使用這些軟件，建議儘快將應用程式刪除。

同場加映：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4

由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

👇👇50個出賣私隱的App排行【點圖放大】👇👇

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睇埋另外25款出賣私隱嘅APP同最安全APP！瀏覽全文：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4

同場加映：消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？

消委會最新的報告中，分享了每個電腦用家都關心的內容，比較市面上33款網絡安全軟件（防毒軟件），如較多人認識的 Norton﹑卡巴斯基﹑ESET等，發現部份免費軟件的效能可與收費軟件媲美。消委會同時對 Windows 和 MacOS 系統的網絡安全軟件進行評分，如想加強網絡安全又不想花錢買收費軟件的話，可參考以下評分結果：

👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（Windows系統） 免費軟件防毒效能媲美收費軟件👇👇

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睇埋Mac OS嘅免費放毒軟件評分同網絡安全貼士？瀏覽全文：消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？