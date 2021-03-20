SSD/HDD便攜硬碟｜27款外置硬碟腦場格價比併　1TB最平$325有交易

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-20 08:01

便攜 SSD／HDD 硬碟腦場格價｜由 6 月起，Google Photos 將取消免費無限儲存相片、影片的服務，消息傳出之後掀起一股「轉會」的議論，而除了將相片搬到其他雲端儲存空間之外，將相片帶到外置式硬碟作備份的方案亦為不少用家推崇。 《香港01》科技玩物記者日前就再落腦場為大家對多達27款的外置便攜式SSD／HDD硬碟進行格價，看哪一款的性價比最為吸引。

流動 HDD／SSD 腦場價格微升、大容量仍然抵玩

受肺炎疫情影響，目前全球的半導體供應短缺、成本上漲，故近來的 HDD／SSD 硬碟價格亦有輕微上調，但仍然在可以接受的價格水平，其中大容量的 HDD 以均價而言仍然是最為抵玩，如果用於備份的話推薦購買 4TB／5TB 類型的產品。

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而如果是用於遊戲用途如 PS4／PS5 外置儲存之用的話，速度將是更大的考慮因素，1TB 容量或以上的 SSD 會較為合適。

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同場加映：Redmi Note 10 Pro＄3000 有找撼贏旗艦機？

小米日前在 Redmi 品牌下發布了全新的 Redmi Note 10 系列，其中的 Redmi Note 10 Pro 就以＄3000 港幣有找的價格攻打市場；雖然處理器選材為沒有太大潛力的 Qualcomm Snapdragon 732G，只不過一眾賣點集合起來，操作體驗應該不輸他廠的旗艦機種。

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