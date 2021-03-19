撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-19 15:27

Apple 在上年中宣布，未來的 Mac 產品將逐步脫離對 Intel 處理器的依賴、改為採用自家研發的 Apple Silicon 處理器。 Intel 方面一來失去 Apple 這一個長期大客，另一方面又要面對 Apple M1 處理器的威脅，最近終於使出招數應對，不過就並非推出甚麼強勁新產品，而是拍了新系列的「GoPC」廣告。

Mac Guy 倒戈出演 Intel PC 廣告、力數 MacBook 5 大弱點

Apple 在上年尾推出新版本 M1 Mac 機的發布會，以一廣告片為壓軸，其中就找來了經典「Mac vs. PC」系列中扮演 PC Guy 的肥仔演員，以反諷手法強調 M1 Mac 的性能。

想不到今次 Intel 就「以其人之道還治其身」，找來昔日飾演 Mac Guy 的演員狠踩 M1 MacBook 的多樣不足。

在 intel 廣告中實名出演的 Justin Long，正正就是多年前 Apple 經典廣告「Mac vs PC」中飾演 Mac Guy 的演員（圖 Youtube）

👇👇👇按圖放大看昔日 Mac Guy 數 MacBook 5 大弱點👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

新版 MacBook 的真實表現如何？M1 MacBook Air 評測

記者拎出街工作實測1個月，看看Apple M1 MacBook Air有何特點。（林勇攝）

雖然 Intel 方面借 Justin 之口將 MacBook 踩到一文不值，但使用非 Intel 處理器的 MacBook 真的如此差勁嗎？連月來各大媒體對於 M1 Mac 機種的好評應該已經說明了一切，早前《香港01》科技玩物頻道記者亦親身測試了一下 Apple 新推出的 M1 版本MacBook Air 一個月，在用後感中可以歸納出它的特點👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

按此繼續閱讀：M1 MacBook Air評測｜高效長氣、反應快高兼容 近乎完美8大賣點

同場加映：YouTube 手機版 5 大實用秘技

Google 不時都會為 YouTube 的手機 App 版本添加新功能，就在 2020 年 10 月尾，YouTube 手機 App 就迎來新版本，雖然風格沒變，但當中就添加了幾個好用功能，讓各位的睇片操作過程更為流暢（按圖放大看詳細）👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

按此繼續閱讀：YouTube手機App睇片5個功能必學！教你一掃變全屏、關閉自動播放