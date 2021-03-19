Intel新廣告數Apple M1 MacBook五大缺點　經典Mac Guy倒戈出演

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Apple 在上年中宣布，未來的 Mac 產品將逐步脫離對 Intel 處理器的依賴、改為採用自家研發的 Apple Silicon 處理器。

Intel 方面一來失去 Apple 這一個長期大客，另一方面又要面對 Apple M1 處理器的威脅，最近終於使出招數應對，不過就並非推出甚麼強勁新產品，而是拍了新系列的「GoPC」廣告。

Mac Guy 倒戈出演 Intel PC 廣告、力數 MacBook 5 大弱點

Apple 在上年尾推出新版本 M1 Mac 機的發布會，以一廣告片為壓軸，其中就找來了經典「Mac vs. PC」系列中扮演 PC Guy 的肥仔演員，以反諷手法強調 M1 Mac 的性能。

想不到今次 Intel 就「以其人之道還治其身」，找來昔日飾演 Mac Guy 的演員狠踩 M1 MacBook 的多樣不足。

在 intel 廣告中實名出演的 Justin Long，正正就是多年前 Apple 經典廣告「Mac vs PC」中飾演 Mac Guy 的演員（圖 Youtube）

👇👇👇按圖放大看昔日 Mac Guy 數 MacBook 5 大弱點👇👇👇

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新版 MacBook 的真實表現如何？M1 MacBook Air 評測

記者拎出街工作實測1個月，看看Apple M1 MacBook Air有何特點。（林勇攝）

雖然 Intel 方面借 Justin 之口將 MacBook 踩到一文不值，但使用非 Intel 處理器的 MacBook 真的如此差勁嗎？連月來各大媒體對於 M1 Mac 機種的好評應該已經說明了一切，早前《香港01》科技玩物頻道記者亦親身測試了一下 Apple 新推出的 M1 版本MacBook Air 一個月，在用後感中可以歸納出它的特點👇👇👇

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