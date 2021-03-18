撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-18 17:20

蘋果可能會在四月初發布新款 iPad Pro 機型，並將在今年某個時候更新 iPad mini 和入門級 iPad。總之新款iPad將成為蘋果春季發佈會的的主角。

新款蘋果 iPad Pro 在測試中使用了Thunderbolt接口，與搭載蘋果處理器（M1）的新款 Mac接口相同，支持與其他顯示器、硬盤和外部設備連接。相較於目前型號中使用的USB-C 技術，該接口在同步數據方面更快。

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iPad一直是蘋果的「生產力」擔當，但是其實一直苦於沒有辦法與外界存儲設備進行數據交互，確實共享生態的iPad一直沒辦法成為真正的辦公工具，而是一款娛樂化產品。按照蘋果推廣無線傳輸的理念來看，那個接口能打破常規，讓iPad成為實用的辦公工具，雷電接口恐怕不行。

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