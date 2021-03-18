撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-03-18 17:31

較早前三星發表了中階手機 Galaxy A52／A52 5G 跟 A72，帶來了高效能價格比新品選擇。至於用家最期待高端機款，有外媒曝光品牌今年時間表，指摺屏手機 Z Fold3 跟 Z Flip2 將於第三季發佈，不過因半導體供貨短缺關係，Galaxy Note 將不在今年推出新型號。

專門報導三星消息的外媒 Sam Mobile 較早前發表文章，引述消息人士談及三星今日產品推出時間表，指有別於昨晚發表全新 Galaxy A 手機，品牌在第 2 季度尚會將現有產品線翻新、推出後繼作品；而重點作可摺疊螢幕手機 Galaxy Z Flip2 跟 Z Fold3，就會在第 3 季度正式面世，和早前 DSCC 總裁 Ross Young 提及摺屏面板將於五月出貨、六至七月發佈說法，雖時間上再推遲但基本相近。

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相對今年不會推出 Galaxy Note 消息就相當可靠，其來自三星行政總裁高東真（DJ Koh）於品牌第 52 屆定期股東大會發言，指因為全球半導體市場供求嚴重不平衡關係，故今年（2021 年）跳過 Galaxy Note 新品發佈。不過他同時強調，這決定不代表三星中止發佈 Note 系列，即使時間有所不同，但預期明年（2022 年）會恢復推出。

今年推出的 Galaxy S21 Ultra 加入了可另購 S Pen 配件選項，讓想使用筆控操作跟擁有頂級 Snapdragon 888 平台用家，在 Note 系列暫別一年期間仍有機可用。

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