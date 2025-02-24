YouTube推減價Lite版：去除廣告只需半價，但這1個限制要注意！｜看YouTube時有廣告彈出的確十分影響體驗，不過YouTube Premium 價格不便宜，讓很多人都卻步，近日有傳YouTube Premium推出Lite版本，價錢更平，整體功能一樣，但就有1限制要注意！



YouTube Premium 減價出Lite版？

據《彭博社》報導，Google 正在開發 YouTube Premium Lite 版本，並可能即將推出。這項全新的訂閱方案將以更實惠的價格在美國、澳洲、德國和泰國等國家上線，主要針對觀看非音樂影片的觀眾。

YouTube Premium 減價出Lite版？ (YouTube Premium)

功能一樣平價去除廣告但有1限制

之前YouTube 曾以「Premium Lite」為名測試過一款無廣告的訂閱方案，但該方案已於 2023 年終止。同年 10 月，Google 指正在為此服務開發改進版本。YouTube 代表 Paul Pennington 曾表示，公司計劃推出一個新的訂閱方案，提供大部分無廣告的影片內容，並計畫未來擴展其適用地區。不過，關於具體上線時間、適用範圍以及價格等細節，目前仍未有明確訊息。

之前YouTube 曾以「Premium Lite」為名測試過一款無廣告的訂閱方案，但該方案已於 2023 年終止。(Reddit)

料定價比完整版平一半

根據洩露的資訊，YouTube Premium Lite 預計每月收費 11.99 美元(約93港元)，僅為完整版 YouTube Premium 訂閱費用22.99 美元(約178港元)的一半，與標準 Premium 方案不同，Lite 版本可能會在音樂影片(MV)、YouTube Shorts 以及搜尋及瀏覽結果中保留廣告。此外，Premium Lite 將不包含 YouTube Music Premium 的存取權限。

料定價比完整版平一半 (資料圖片)

雖然YouTube Premium Lite的港版方案詳情尚未推出，不過以這個定價方向來看，Lite的定價似乎會是完整版的一半，套用在港版即約38港，且只針對對音樂影片需求不高的用戶，不知大家又覺得這個價錢是否值得？