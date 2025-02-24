YouTube推減價Lite版：去除廣告只需半價，但這1個限制要注意！
YouTube推減價Lite版：去除廣告只需半價，但這1個限制要注意！｜看YouTube時有廣告彈出的確十分影響體驗，不過YouTube Premium 價格不便宜，讓很多人都卻步，近日有傳YouTube Premium推出Lite版本，價錢更平，整體功能一樣，但就有1限制要注意！
YouTube Premium 減價出Lite版？
據《彭博社》報導，Google 正在開發 YouTube Premium Lite 版本，並可能即將推出。這項全新的訂閱方案將以更實惠的價格在美國、澳洲、德國和泰國等國家上線，主要針對觀看非音樂影片的觀眾。
功能一樣平價去除廣告但有1限制
之前YouTube 曾以「Premium Lite」為名測試過一款無廣告的訂閱方案，但該方案已於 2023 年終止。同年 10 月，Google 指正在為此服務開發改進版本。YouTube 代表 Paul Pennington 曾表示，公司計劃推出一個新的訂閱方案，提供大部分無廣告的影片內容，並計畫未來擴展其適用地區。不過，關於具體上線時間、適用範圍以及價格等細節，目前仍未有明確訊息。
料定價比完整版平一半
根據洩露的資訊，YouTube Premium Lite 預計每月收費 11.99 美元(約93港元)，僅為完整版 YouTube Premium 訂閱費用22.99 美元(約178港元)的一半，與標準 Premium 方案不同，Lite 版本可能會在音樂影片(MV)、YouTube Shorts 以及搜尋及瀏覽結果中保留廣告。此外，Premium Lite 將不包含 YouTube Music Premium 的存取權限。
雖然YouTube Premium Lite的港版方案詳情尚未推出，不過以這個定價方向來看，Lite的定價似乎會是完整版的一半，套用在港版即約38港，且只針對對音樂影片需求不高的用戶，不知大家又覺得這個價錢是否值得？