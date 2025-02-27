NUARL Inovator旗艦級藍牙耳機開箱｜音色優美、軟件調音玩味十足｜日本耳機廠 NUARL 平日作品無論設計風格與音色均走日系清新路線，今次首試推出頂級配置的雙單元旗艦級藍牙耳機，叫價高達$3,980，即來開箱試試其音色／操作性／app配套是否值回票價。



3D打印機身｜尤如閃亮夜空閃令令

NUARL Inovator機身以CM耳機常用的樹脂膠3D打印製作，黑色版當中混入七色閃粉，就像夜空一樣閃令令！至於充電盒則與網購流行的3D打印藍牙耳機很似，都是一個簡單的圓柱型粉盒式設計，金屬盒面有磨沙處理。

NUARL Inovator旗艦級藍牙耳機開箱｜音色優美、軟件調音玩味十足（鍾世傑 攝）

NUARL Inovator旗艦級藍牙耳機開箱｜音色優美、軟件調音玩味十足（鍾世傑 攝）

充電盒是圓柱型粉盒式設計，金屬盒面有磨沙處理。（鍾世傑 攝）

「2x2 Sound」技術｜好心分手更好聲

情侶又好、家人又好，一般人concept都是盡力在一起，但其實有時分手對大家都好！你是否覺得睇錯文？其實說的是NUARL Inovator全新構想的「2x2 Sound」技術。

一般人都會認為，雙單元耳機需要細心調節2粒單元之間的協調性和連結度，但日本NUARL卻反其道而行，左右耳機各有1粒低失真超高頻 MEMS 單元、1粒 8mm 直徑 LCP（液晶聚合物）隔膜低頻動圈單元「NUARL DRIVER」，它們之間完全沒有任何實體連結，各自以獨立放大器驅動發聲，因此成功減少互相干預，消除傳統雙單元／圈鐵混合等方式對音質的負面影響。再請來瑞典聲學專家Carl Falk負責為個別每粒單元細緻調音

「2x2 Sound」技術｜好心分手更好聲

NUARL Inovator另一特色是動圈與MEMS 單元以同軸方式疊合，並封裝在一個鋁合金外殼中，減少多單元耳機常有的相移位影響音色，抑制不必要的共振，令到音色非常清晰，而且深度和三維度非常有層次感。

NUARL Inovator旗艦級藍牙耳機開箱（鍾世傑 攝）

Audiodo 軟實力｜調節最佳個人音色

除了硬件以外，NUARL 更 花錢購買了「Audiodo™ Personal Sound」系統並連結在專用手機app「NUARL GO」內，用家只要用3分鐘做一次聽力test，左右耳獨立聽取不同頻率的聲聲，再個別回答「聽到／沒聽到」，之後就會為你調節出個人化音色設定檔，save好在耳機內之後，無論之後轉到任何手機，都可以繼續使用你的profile。

另外，Carl Falk亦監修了「NUARL GO」app內的EQ平衡器，只要簡單左右推「厚重<---->明亮」就能自動調好EQ。

NUARL Inovator的包裝盒品味都好高，全啞面黑盒無任何裝飾及圖案，增加高級感。當中包括2組不同取向的Sound Block+ 6N透明耳膠及Magic Ear+ 7 黑色記憶耳棉。

NUARL Inovator的包裝盒品味都好高（鍾世傑 攝）

試音：用專用耳膠發揮100％功力

廠方表示，如果要完全發揮NUARL Inovator的靚聲，建議選用 Sound Block 耳膠。記者另外再試了Magic Ear記憶耳棉，它的隔音能力更高，但會些微吸走耳機的高音。以下聽感亦是以Sound Block 耳膠試聽。NUARL Inovator 清晰度高，音粒感明顯且量感充足，能感受到厚實感和張力的共鳴。音色偏暖，聆聽起來舒適・高頻沒有尖銳感。

聽感亦是以Sound Block 耳膠試聽。（鍾世傑 攝）

如果要完全發揮NUARL Inovator的靚聲，建議選用 Sound Block 耳膠。（鍾世傑 攝）

其他NUARL Inovator用後感：

【優點】音質美好討喜，收聽時心情會變愉快。專注音質，但功能性方面也不錯，應用程式設計出色，可自由設定觸控功能並經由EQ或audio do調整音質。

【不足】價格略貴，充電盒偏大。

【設計】喜歡類似客製化IEM的外觀，光澤感的表面處理很好閃閃令好靚，但需注意刮傷及易沾手油。

【配戴感】雖然體積大但貼合度不錯，是否好戴因人而差，不過選對耳塞絕對有幫助，比如原廠跟機送的Sound Block 6 耳膠，又或是買final TYPE E 耳膠。(試戴)

【隔音性、漏音】物理隔音性相當高，只要聽歌音量不過大，不會漏音影響它人。意外地ANC降噪功能也不錯。

【攜帶性】圓柱形充電盒偏大・放在包包內攜帶不成問題・但放衫袋就有點難。喜歡它有細心跟機送袋仔，不過用料都幾易勾爛及甩色，建議去12蚊店買過個。

【感想】最近市面有很多貴價藍牙耳機，NUARL Inovator 的好處除了音色好，最重要是軟件配套齊，ANC降噪效果也不錯，是個比較全面平均的選擇。

售價：$3980（GD Audio Hong Kong／ 2743 1816）