Technics EAH-AZ100藍牙耳機$2380開售｜Panasonic旗下音響品牌Technics所製造的無線耳機，未必是市面最流行最大路的款式，但識貨的知音人就知其AZ系列高階真無線藍牙耳機是靚聲的代名詞。早前Technics在美國CES 2025展中公開新世代型號EAH-AZ100，在音質和主動降噪方面均能與Sony、Bose等大品牌的高端產品相媲美！



Technics 的無線耳機發展至今已經出至第8代型號，至今似乎沒有一款令人失望，AZ100亦進一步鞏固了系列的聲譽。Technics EAH-AZ100即日起以$2380港元定價開售，是首款採用該公司專利的流體磁性驅動單元的無線耳機，原理是將一種混入磁性顆粒的油狀流體，注入10毫米驅動單元和音圈之間，令動圈跳動時更加安定，從而抑制失真，令耳機同時兼具Technics 耳機標誌性的細節和精準，卻又增加了一般用家喜歡的澎湃低音。

Technics EAH-AZ100藍牙耳機售$2380｜磁性流體動圈音色澎湃精妙（鍾世傑 攝）

Technics EAH-AZ100是首款採用該公司專利的流體磁性驅動單元的無線耳機。

Technics EAH-AZ100 原為AZ80 Mk2，後來因為引入了全新磁性流體動圈，製作團隊決心一款更高階的款式，最後定案為AZ100，其機身更再以人體工學重新修改，比AZ80小巧10％、輕15％。

Technics表示這款耳機的頻率響應下限可達3Hz，這是一個令人平靜的超低雙耳頻率，能產生大多數人難以聽到的低音效果，但在聆聽時可能會感受到低頻振動對身體的影響；令AZ100的音域寬廣但平衡，低音強勁而溫暖，同時耳機也不單只吸引音樂發燒友，它支援杜比全景聲空間音訊頭部追蹤技術，睇Netflix追劇睇戲一樣震撼。

Technics EAH-AZ100即日起以$2380港元定價開售（鍾世傑 攝）

Technics EAH-AZ100每邊耳機都配備了三個麥克風，可啟用Voice Focus AI等功能，該功能能在通話時檢測並放大你的聲音，同時過濾掉交通噪音、風聲和其他外部聲音。它在主動降噪方面使用類似的技術，但更進一步通過檢測你的耳形來進行個性化調整。如果效果能與AZ80的頂級降噪相媲美。不過記者並未有時間帶AZ100到街上實試，究竟新版通透模式表現如何，目前仍是未知數。

Technics EAH-AZ100每邊耳機都配備了三個麥克風（鍾世傑 攝）

雖然ANC是未實試，但記者發現AZ100改用了新型耳膠，內層有3重過濾層，不只有助隔音，戴上耳亦都很親膚自在。

記者發現AZ100改用了新型耳膠（鍾世傑 攝）

AZ100經由專用app可以開動Direct Mode 音頻直通模式，支援SBC, AAC, LDAC, LC3技術。記者相當喜歡AZ100一個獨有功能，就是能同步接駁多達三個藍牙gadget：手機／平板／電腦，無論是工作、娛樂、出外用手機聽歌，想用即轉不同次次手動連線（其他品牌僅支持雙設備連接）。而同時AZ100支援Google快速配對功能，可在支援的Android設備之間無縫切換，支援具有Auracast功能的藍牙LE Audio，便於多設備音訊配對和分享，並支援低延遲LC3音訊編解碼器。

記者相當喜歡AZ100一個獨有功能，就是能同步接駁多達三個藍牙gadget

這款耳機配備了Qi規格的無線充電盒，可在使用AAC播放時為原本10小時的續航時間額外增加28小時，或在開啟降噪功能的情況下使用LDAC播放長達7小時。它們還具有IPX4防水等級（不過，和舊款一樣，充電盒仍然沒有防水等級）。

這款耳機配備了Qi規格的無線充電盒，可在使用AAC播放時為原本10小時的續航時間額外增加28小時

以今時今日高階藍牙耳機的市場定價來說，針對高要求用家的Technics EAH-AZ100，開價$2,380其實有一定吸引力及競爭力。記者試聽後認為其音色、機身質感、連接順序、app支援都值回機價（ANC未試），本身已有不少好機的TWS市場又多了一個強大的參賽者，其他競爭對手該警惕了。

針對高要求用家的Technics EAH-AZ100，開價$2,380其實有一定吸引力及競爭力。（鍾世傑 攝）

Technics EAH-AZ100藍牙耳機

藍牙：Version 5.3

單元：10mm鋁合金振膜磁性流體動圈單元

頻率信息：20 Hz - 40 kHz (LDAC 96 kHz/990 kbps)

對應編碼：LC3、LDAC、SBC、AAC

麥克風：左右共6粒MEMS

電池播放時間

耳機: 約10小時 （NC開啟）

耳機+充電盒: 約28小時 （NC開啟）

充電時間：耳機: 約2小時／充電盒: 約2.5小時／耳機+充電盒：約3小時

無線充電時間：(Qi認證)充電盒: 約3.5小時／耳機+充電盒: 大約4小時

持續通訊時間：耳機：約6小時

防水防塵性能：IPX4(只限耳機)

重量：耳機每邊5.9克／充電盒：約42克

附件：5款耳膠、USB-C線、充電收納盒

建議零售價：HK$2,380（保用1年）