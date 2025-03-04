小米MWC2025直擊｜三大AIoT新品登場！SU7 Ultra、無線鏡頭模組上手試｜小米亮相2025年世界行動通訊大會（MWC25），不單展示其在智能手機、電動車等多個領域的創新實力，引起不少觀眾矚目。



在為期四天的展會上，小米展出了旗艦Xiaomi 15 Ultra系列手機、Xiaomi Pad 7系列平板電腦、Xiaomi HyperOS 2作業系統，以及充滿突破性的電動車和影像模組設計。小米在「人、車、家」互聯智慧生態系統，再次展現了科技為本的理念。

小米今次在MWC25中，大晒冷！「人、車、家」三方面都得以展示出來。

小米模組化鏡頭驚喜亮相

在影像技術領域，小米繼續與Leica合作展出了一款革命性的模組化外置鏡頭概念。這款鏡頭配備可拆卸35mm f/1.4定焦鏡頭和M4/3影像感測器，透過磁吸方式可與智能手機無縫連接。

最新概念鏡頭產品，配合Xiaomi 15使用。

透過小米最新的LaserLink光通訊技術，相機與手機之間可以實現高速無線傳輸，打造無縫的影像處理體驗。這種創新的模組化設計，為智能手機相機帶來了無限可能，用家可自由組合不同鏡頭和感測器，滿足不同的拍攝需求。

鏡頭以磁吸及2個金屬觸點方式來連接手機。

安裝後，不覺得鏡頭太重。

記者在現場實試之下，只需要很簡單便可以單靠磁力將鏡頭及手機連接，而且靠2個電子觸位通訊及取電。而拍攝時，可以進入專有的拍攝介面之中，而且明顯可以看到拍攝的相片景深效果更為立體出色，如果手動對焦時可以扭動鏡頭，十足玩味。

全新的拍攝介面

電動車 Xiaomi SU7 Ultra創紀錄亮相

另一大亮點，就是小米正式推出的旗艦電動車型Xiaomi SU7 Ultra。此車於2024年10月在著名的紐柏林北環賽道創下4門車型單圈最快紀錄，成為「全球最快四門車」。

小米SU7 Ultra於紐柏林北環賽道創下4門車型單圈最快紀錄

在MWC25展會上，量產版本Xiaomi SU7 Ultra首次亮相，讓大家可以一睹其卓越的性能和設計。這款車型採用碳纖維車身，並搭載小米研發的電動車專用芯片，可提供超過1000馬力的峰值輸出功率，百公里加速時間僅3.2秒。

小米SU7 Ultra車身細節

另外，會場中亦展出小米SU7 Max「較為」平民版的電動車，而且更在車內介紹示範了如何與家中的智能家居連動，以及小米手機如何投注畫面至小米SU7的中控台中，更為實用。

車內系統可與手機無縫連接。

今次透過SU7 Ultra的亮相，小米宣告正式進軍超豪華電動車市場，與特斯拉、法拉利等品牌正面較量。

智能化生態圈 Xiaomi HyperOS 2

除了硬件創新，小米在軟件和生態系統建設方面也有重大突破。Xiaomi HyperOS 2作業系統在MWC25首度亮相，引領智能系統設計進入新時代。

展出多個不少智能家居的佈置示範

這套操作系統融合了Xiaomi HyperCore技術，可大幅提升啟動速度和效能表現。同時，它還具備Xiaomi HyperConnect（小米互聯服務）功能，實現設備之間的無縫協作，例如與iPhone、Mac跨平台兼容等。此外，Xiaomi HyperAI賦予系統強大的人工智能能力，包括AI寫作、即時翻譯、AI藝術創作等工具，大幅提升用家的生產力和創造力。

展出多個不少智能家居的佈置示範

另外，在會場亦展出了不少智能家居的配置，如飼養寵物的家庭可配合cam、自動餵食機等AIoT產品。而喜歡家庭影院的用家，如何使用100吋大電視來提升沉迷式的觀感等。

會場展出了旗艦Xiaomi 15 Ultra 的演變史

這次MWC25展會可謂是小米 「人、車、家」 智能生態的集中展現。無論是突破性的影像技術、創紀錄的電動車性能，還是智能操作系統的前瞻設計，無疑正在引領科技創新的未來走向。