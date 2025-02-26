iPhone/iPad檔案App十大必學功能：壓縮文件/共享編輯/即時簽名｜不少人貪方便都會用手機傳送或編輯檔案，今次為大家整理10個iPhone/iPad檔案App十大必學功能，包括壓縮文件/共享編輯/即時簽名，讓大家在處理檔案時更方便。



1. 掃描文件檔案

1.打開檔案App，點擊右上角的「更多」按鈕（三個點圖示）選擇「掃描文件」

2.將鏡頭對準實體文件，調整掃描範圍，點擊「儲存」按鈕

3.完成掃描。

2. 快速切換資料夾

平時如果資料夾中還有一個資料夾，就會像俄羅斯套娃一樣，很難找到指定的資料夾。

其實只要按上方向下箭咀的圖案「🔽」即可展開選單，直接點選你需要的資料夾即可快速切換。

3. 選取多個檔案文件資料

想管理「檔案」版面不用逐個檔案選擇，只要按一個掣即可選取多個檔案文件資料。

1.在右上角選擇「選取」，接著點選其他想選取的文件。

2.完成選取後，可進行搬移、刪除或分享等操作。

4. 搬移文件檔案

1.長按想移動的文件

2.選擇目標資料夾，移動到其中即可完成搬移。

5. 編輯雲端硬碟選單

1.打開檔案App，點擊右上角的「編輯」按鈕。

2.在雲端硬碟列表中，選擇你想顯示或隱藏的服務（如iCloud、Google Drive等）。

3.完成設置後，點擊「完成」儲存變更。

6. 復原被刪除的檔案

1.打開檔案App，進入「最近刪除」資料夾。

2.找到你想復原的文件，長按選擇文件後，點擊底部的「復原」按鈕，文件會回到原來的位置。

7.文件簽名

1.打開「檔案」App，找到需要簽名的PDF文件。點擊文件「標記」圖示（鉛筆圖示）。點選右下角的「＋」號，選擇「加入簽名」。

2.用手指在螢幕上簽名，完成後點擊「完成」。

3.調整簽名位置並按「完成」儲存。

8. 快速去背照片

1.打開檔案App，找到你想去背的照片。

2.長按照片縮圖，直到照片浮起。

3.用手指拖移照片到其他App或資料夾，即可完成去背。

9. 壓縮與解壓縮

1.選取多個文件，點擊「更多」按鈕，選擇「壓縮」。

2.檔案App會自動創建一個.zip壓縮檔。

3.要解壓縮，只需點擊壓縮檔，檔案App會自動解壓。

10. 檔案資料夾共享編輯

1.找到你想共享的資料夾或文件，長按並選擇「共享」。

2.選擇「共享資料夾」或「共享文件」。

4.設定編輯權限（可編輯或僅檢視），並發送邀請。