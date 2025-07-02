5G家居寬頻Plan格價2025年7月最updated版本｜3HK、csl、Smartone、HKBN、中國移動、中國聯通月費調查｜5G家居寬頻改以電話5G 網絡提供「免拉線」高速上網，成為未有光纖入屋寬頻舊樓、村屋用戶的救星。即睇3HK、csl、Smartone、HKBN、中國移動、中國聯通等6間電訊商的 2025年 5G 家居寬頻方案格價，當中一家有月費計劃最平$98蚊，即睇是否抵玩。



5G 家居寬頻 5 大優點

優點1：為偏遠地區用戶提供更多上網方案選擇

電訊公司考慮到鋪設光纖網誌的拉線成本，必定優先為人口密集地區提供服務，而一些舊樓亦難以架設光纖系統，偏遠地區、單楝村屋、舊樓居民，可考慮選用5G家居寬頻。

優點2：DIY不用等師傅安裝

5G 家居寬頻不用約師傅上門拉線裝機，簽約後從電訊商處取得 5G SIM 卡以及5G WiFi路由器，回家即可輕鬆自行設置。

優點3：不怕家中有「死位」

由於5G路由器不用駁LAN 線限制擺設位置，用戶可自由將之擺到家中不同位置使用，不怕出現「死位」，隨時加強特定位置的 Wi-Fi 接收狀態。

優點4：不用與同座用戶「爭網用」

大部份所謂「光纖入屋」WiFi上網，都是一條線分給同層住戶share，同時間多人上網甚至會「爭網用」拖慢速度， 5G 家居寬頻可避免與同大廈用戶爭奪資源。

優點5：有短約選擇

一般LAN線WiFi上網都需要簽24個月或以上的月費合約，相反5G家居寬頻就有一些短合約提供，比如今次格價中，最短簽 12 個月就有得用。

6大電訊商 5G 家居寬頻格價

csl｜送1個月月費

csl「5G私家寬頻」plan近期有更新，分成WiFi 6 （$168 x 36個月合約）及WiFi 7 （$198 x 36個月合約）兩種選擇，送1個月月費、並提供免費的router。兩個plan均使用相同的csl的5G網絡，不過家居router就有兩種速度選擇，如你手頭的手機、電腦是否能支持更快的WiFi 7制式，那真的值得每月加多30蚊用WiFi 7。

csl 5G 私家寬頻

月費：WiFi 7 HK$198（250GB後限速）

WiFi 6 HK$168（250GB後限速）

合約期：36個月 (近期部份店鋪送1個月月費)

5G路由器：送WiFi 7 / WiFi 6 路由器



csl｜送1個月月費

3HK｜送1000蚊易賞錢回費回贈

少數有提供無數據用量上限，真正無限速任用的服務供應商，設有 7 日試用期，若果簽約合發現家局位置訊號不佳，可免費取消。近期推出$618月費回贈及免租機費優惠；另外視簽約月數而定，送最多50000分易賞錢回贈、價值高達HK$1016。

3HK 5G 家居寬頻

月費：WiFi 7 HK$218（30個月約無限速）、HK$226（48個月約無限速）

WiFi 6 HK$178（30個月約無限速）、HK$186（48個月約無限速）

合約期：30個月合約送40000分易賞錢回贈／48個月合約送50000分易賞錢回贈

5G路由器：送WiFi 7/ WiFi 6 Router



3HK｜送1000蚊易賞錢回費回贈

SmarTone｜送12個月Disney Plus

SmarTone家居寬頻提供多種不同長短的月費plan計劃，送WiFi 7路由器及7天試用。當中36個月plan近期加送12個月Disney Plus 月費，如果喜歡睇迪士尼、Marvel、星戰的話可考慮。

SmarTone 另有面價最港最平$98／30個月月費計劃，每月用量200GB（其後不限速，但網絡資源因應網絡情況可能有機會改變），留意不包括路由器，租機月費$65蚊（亦可以$2,160單購），如果你手頭已經有5G Router，不失為抵用選擇。

SmarTone 5G 家居寬頻

月費：WiFi 7 HK$209

WiFi 6 HK$168

（用量超過200GB後不限速，但會網絡資源的優先次序及網絡情況有所調整 ）

合約期：36個月

5G路由器：送WiFi 7/WiFi 6 Router



選用WiFi6計劃又不想要Disney Plus月費，另有$154/24個月plan選擇。另外，WiFi 7月費有Mesh制式路由器plan（$237/36個月），可提供更大範圍、更穩定和無縫的Wi-Fi覆蓋，適合房間較多的家庭。

香港寬頻｜月費最平$118

香港寬頻（HKBN）提供的 5G 家居寬頻計劃，平均月費約為HK$118，並有公平使用條款，每月提供300GB 的數據用量，超過後網速會受影響。 不包括5G 路由器，需要另行購買或租用。

香港寬頻 5G 家居寬頻

月費：HK$118（300GB後限速）／HK$168（300GB後限速）

合約期：最短24個月/最短30個月

5G路由器：$118 Plan 不包括5G 路由器，需要另行購買或租用。 $168 30個月plan則提供免租路由器。



中國移動香港｜一口價$2388年費計畫送路由器

中國移動香港 CMHK 最特別是有一款「一口價」$2388包1年月費及免費路由器的年費plan，出機時一次過付款，之後就不用再付月費、而且能隨意搬到任何地方使用。方便「幾頭住家」或需要帶5G寬頻到工作地點使用的人。

至於一般plan就分為WiFi 6：30個月約、預繳$659折實每月HK$149；WiFi 7 每月HK$199(30個月約/必須以信用卡付款)

中國移動 5G 家居寬頻

月費：$2388一口價（1年分用量+免費路由器／200GB 後限速）

WiFi 7 HK$199 (30個月約/必須以信用卡付款)

WiFi 6 折實HK$149（預繳$659/300GB後限速）

合約期：30個月

5G路由器：一般計劃免租機費／一口價計劃送路由器不用歸還



中國移動香港｜一口價$2388年費計畫送路由器

Cuniq｜除開每月 HK$109 月費

Cuniq 是中國聯通的 5G 家居寬頻計劃，HK$109 月費／24個月約（未計HK$18 行政費），簽約時必須同時購買器由器。其優點是沒有地址限制，收機後搬到任何香港任何地方都可自由用。

Cuniq 5G 家居寬頻

月費：HK$109（需另付$18行政費／200GB後限速）

合約期：24 個月

5G路由器：簽約時需同時購買路由器

