中國sim卡實試2024，3款中港兩地用數據電話卡實試速度，當中一款都有一卡兩號功能｜最近不少港人北上，不過又不想在國內出電話卡，在深水埗等小店購入國內可用的sim卡上網之用。其實近年不少sim卡都同時提供中港兩地數據，可以一張sim卡於香港及中國內地同時使用。今次記者就選擇了3款中港兩地數據／電話年卡，北上實測速度，當中更有一張附加一卡兩號功能，究竟哪一張合適大家使用？



最近記者在深水埗鴨寮街看到一張由中國電信推出的中港澳三地的電話卡，而且更可以申請大陸號碼的一卡兩號sim卡，看起來非常抵用，究竟與其他中港兩地可用的數據卡有沒有什麼分別？哪一張會較抵用？立刻中港兩地實試網速比較一下。

近來深水埗sim卡檔有不少新推出的中港兩地用的數據卡

中國電信 1卡2號大灣區儲值卡（約售$98）

最新推出的中港澳三地的電話卡，最基本10GB數據可在香港、中國及澳門三地共用，最特別是它沒有使用限期，購買後想幾時用都得，不會過期。另外，可以另加1卡兩號功能，不過每日則要另收費1元，可直接開通真正的大陸號碼，平均每個月要另加30元，對於需要大陸號碼的用家絕對是不錯的選擇。網速方面，在香港主要是利用CTExcel（中國電信）4G的網絡（有傳是租用csl網路），網速方面尚算不俗，下載速度平均都有30－40Mbps，上載則慢一點，仍有5－10Mbps左右。如果在中國深圳上網，有時會收到5G網絡，最高速接近80Mbps下載速度、上載有20Mbps左右，尚算不錯。不過大家如果在Android上使用，有時需要人手設定APN，這一點大家要留意。

這張卡需要上網實名登記同時，利用儲值額購入數據包，同時可以選擇加入1卡2號功能：👇👇👇👇

+ 1

雖然只有4G網絡，但在國內接收上網速度不錯。

鴨聊佳 大中華數據年卡（約售$130）

這一張都推出一段時間的純中港澳台四地數據卡，基本12GB再加3GB獎賞數據，開卡後一年內可使用合共15GB數據，雖然不算最平的選擇，可是它無論在中國或香港都是使用中國移動5G網絡。尤其在香港的網速令人驚喜，有時可最高達200-250Mbps下載速度、50Mbps上載速度，十分快速。而在國內上網速度亦算不錯，平均都80－100Mbps下載速度、50Mbps上載速度，加上中國移動的網絡覆蓋範圍頗大，如需要在國內多去偏遠地區或需要接收力較好的網絡時，這張卡是不錯的選擇。

在香港使用時，可高達200－300Mbps的下載速度

HongKong Mobi 4G中澳台港 365日數據漫遊數據卡（約售$110）

同樣推出已久的中港台澳四地數據年卡，中國、澳門及台灣共用12GB數據，而香港則有多達20GB數據，如果對於多於香港使用的用家而言，這張卡的性價比非常高，因為合共多達32GB數據使用，非常合適數據用量較高要求的用家。另外，這張卡在香港使用csl網絡、國內則使用中國聯通網絡，雖然兩地都只接收4G網絡，網速算是中規中舉。香港使用時，平均都有40－50Mbps下載速度、10Mbps上載速度；國內使用時，平均都有約50Mbps下載速度、20Mbps上載速度，不過有時接收力不太好時，則只有10Mbps或以下的上網速度，不過一般睇片、收發短訊都非常夠用（某程度上可能會更節省數據）。