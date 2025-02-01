本地SIM年卡實測2025｜4款平價年卡實試 最平$35用足1年10GB數據
本地SIM年卡實測2025，4款平價年卡實試｜如果想手機養號，或者找一些性價比高的年卡使用，用作多一個號碼收sms或上網時，一般幾十蚊的4G年卡非常抵用，最平$35就可以用足成年。不過質素以及網速如何？今次記者在深水埗鴨寮街sim卡檔，揀了4款平價的4G年卡作實測。
1. LuckySIM 10GB年卡 + 2000分鐘通話
售價大約:＄35
這一張LuckySIM是使用了csl的4G網絡，網速尚算還可，大約有50Mbps至80Mbps下載速度，上載速度都有30Mbps以上，無論一般使用、打機、睇片都夠用有餘。而這張卡有10GB流量，每個月平均有800MB左右，當作留號或收sms之用亦是非常抵之算。
2. ValueGB 8GB年卡 + 500分鐘通話
售價大約:＄40
這張ValueGB正是Smartone推出的年卡，無論流量、通話時間都不算太多，而且售價亦較少許，對它的要求相對地高一點。它平均下載的網速大約有80-90Mbps，而上載亦至少有20Mbps左右，同樣是非常夠用的選擇。只是一年流量得8GB就有點少，平均每個月只得600MB左右，同樣用來收SMS或特定日子用來搶飛用還好。
3. 大眾電訊 10GB年卡 + 2000分鐘通話
售價大約:＄50
本地較新以及較小型的電訊公司，它同樣是租用了csl／1010的4G網絡，雖然流量與之前介紹的LuckySIM差不多，但體感使用上感覺速度比較快，再用SpeedTest實測網速時，下載速度與LuckySIM相若，大約都是60-80Mbps左右，反而上載速度保持著不錯的數字，平均至少都有40-50Mbps，表現比LuckySIM較好，果然一分錢一分貨。
4. 鴨聊街 50GB年卡 + 2000分鐘通話
售價大約:＄70
如果用量較大，這一張鴨聊街年卡可能會較為合適。它使用中國移動的4G網絡，因為它同樣是中移香港「親生仔」，因此網速都有一定的保證，平時至少都有150-180Mbps的下載部度，而上載速度亦有不俗的30-50Mbps，加上擁有多達50GB流量，每個月有多達4GB左右的流量下，令較為高用量的用家會較為實用。而且它原價雖然高達298元，但在深水埗不少鋪的賣價大約只需要$70-$100，都非常抵玩，性價比十分高。