本地SIM年卡實測2025，4款平價年卡實試｜如果想手機養號，或者找一些性價比高的年卡使用，用作多一個號碼收sms或上網時，一般幾十蚊的4G年卡非常抵用，最平$35就可以用足成年。不過質素以及網速如何？今次記者在深水埗鴨寮街sim卡檔，揀了4款平價的4G年卡作實測。



平時可以在不同的SIM卡檔找尋性價比高的年卡，用作留號（儲no.）或用來收sms之用。

1. LuckySIM 10GB年卡 + 2000分鐘通話

售價大約:＄35

這一張LuckySIM是使用了csl的4G網絡，網速尚算還可，大約有50Mbps至80Mbps下載速度，上載速度都有30Mbps以上，無論一般使用、打機、睇片都夠用有餘。而這張卡有10GB流量，每個月平均有800MB左右，當作留號或收sms之用亦是非常抵之算。

LuckySIM 10GB年卡

平均網速尚算不錯

2. ValueGB 8GB年卡 + 500分鐘通話

售價大約:＄40

這張ValueGB正是Smartone推出的年卡，無論流量、通話時間都不算太多，而且售價亦較少許，對它的要求相對地高一點。它平均下載的網速大約有80-90Mbps，而上載亦至少有20Mbps左右，同樣是非常夠用的選擇。只是一年流量得8GB就有點少，平均每個月只得600MB左右，同樣用來收SMS或特定日子用來搶飛用還好。

ValueGB 8GB年卡

利用SmarTone網絡，質素比想像中好。

3. 大眾電訊 10GB年卡 + 2000分鐘通話

售價大約:＄50

本地較新以及較小型的電訊公司，它同樣是租用了csl／1010的4G網絡，雖然流量與之前介紹的LuckySIM差不多，但體感使用上感覺速度比較快，再用SpeedTest實測網速時，下載速度與LuckySIM相若，大約都是60-80Mbps左右，反而上載速度保持著不錯的數字，平均至少都有40-50Mbps，表現比LuckySIM較好，果然一分錢一分貨。

大眾電訊 10GB年卡

同樣是利用csl／1010網絡，但使用體感速度快一點。

4. 鴨聊街 50GB年卡 + 2000分鐘通話

售價大約:＄70

如果用量較大，這一張鴨聊街年卡可能會較為合適。它使用中國移動的4G網絡，因為它同樣是中移香港「親生仔」，因此網速都有一定的保證，平時至少都有150-180Mbps的下載部度，而上載速度亦有不俗的30-50Mbps，加上擁有多達50GB流量，每個月有多達4GB左右的流量下，令較為高用量的用家會較為實用。而且它原價雖然高達298元，但在深水埗不少鋪的賣價大約只需要$70-$100，都非常抵玩，性價比十分高。

鴨聊街 50GB年卡