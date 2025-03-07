HUAWEI八達通實測，即裝Android版八達通 隨時拍卡搭車消費超方便！｜HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN 三摺機剛好今天正式推出賣街，可以看到不少華為用家入手。同時，早前八達通公布HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN對應 Android版八達通外，更新後有更多部HUAWEI手機支援，立刻實測實試！



今日（3月7日）HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN正式推出

現時只需要在HUAWEI華為應用程式市場AppGallery更新至最新版本八達通app，多款華為手機，包括HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN、Mate X6、nova 13 系列以及 Pura 70 系列便可以支持Android版八達通，而使用方法亦十分簡單！安裝完畢最新版本八達通app後，就可以直接在App內新增Android版八達通（不是Huawei Pay八達通），新增後再設定NFC的設置為Android版八達通後，手機便可以化身成八達通卡，隨時拍卡搭車消費。

HUAWEI華為多款手機終於對應Android版八達通

實際操作如下：

HUAWEI的Android版八達通使用上幾乎與iPhone或Android版同樣方便快捷，毋需開手機便可以直接拍卡入閘、消費等。不過暫時未支持舊卡轉移功能，這樣就有點可惜。不過未來將可透過更新加入。