OPPO Find N5登場＋售價公布｜超薄摺屏登港　旗艦手機形態

OPPO正式推出第五代摺疊旗艦Find N5，集結尖端材料科學與人工智能技術的劃時代產品，以8.93mm摺疊厚度刷新全球最薄紀錄。新機正式香港推出，立刻上手試玩，以及為新機報價！



擁有超薄而堅硬機身的OPPO Find N5正式登場

今次OPPO Find N5超薄摺疊手機，摺疊時只有8.93mm，幾乎與一般直身手機差不多厚度，Find N5在機身結構上展現驚人突破。航太級7000系列鋁合金框架與納米晶玻璃外屏的組合，將抗衝擊性能提升20%，更首度實現IPX9頂級防水規格。獨特的「宇宙環」鏡頭模組設計呼應內置的哈蘇影像系統，更採用航空複合材料打造，在零下20度的極寒環境仍能保持運作穩定。

6.62吋外屏顯示效果亦都相當不錯

顯示技術方面，Find N5配備的8.12吋內屏與6.62吋外屏均採用最新LTPO自適應刷新率面板，峰值亮度突破2000nits門檻。創新研發的雙屏色彩同步引擎，確保內外畫面色差控制在ΔE<0.5專業級水準，搭配2160Hz高頻PWM調光技術，長時間觀影也不易產生視覺疲勞。

全新設計的鏈校，不單可令手機摺疊時不會再有空隙，而且

新機在僅2.1mm的極薄空間內塞入5600mAh超大容量。實測數據顯示，搭配第二代3nm製程Snapdragon 8 Elite晶片後，連續影片播放時間可達14.5小時，80W超級快充更能在12分鐘內充至50%電量。值得關注的是，其無線充電功率提升至50W，35分鐘即可完成全程補電。

OPPO Find N5（8.93mm）與iPhone 16 Pro Max（8.25mm）的厚度差不多

影像系統延續OPPO與哈蘇的深度合作，三攝模組涵蓋從超廣角到長焦的全焦段需求，包括超廣角、廣角及5000萬像素潛望式70mm遠攝光圈F2.7鏡頭，而且更支援10cm遠攝微距對焦，配合AI去模糊引擎與光學防震技術，即便手持拍攝昆蟲複眼也能獲得清晰圖像。專業用家更可透過哈蘇大師模式輸出14-bit RAW格式，Dolby Vision錄影功能則實現10-bit色深即時運算。

哈蘇與OPPO合作研發的相機組

新機亦擁有AI工智能應用全面滲透操作體驗，ColorOS 15系統引入的三維分屏技術，允許8.12吋內屏同時運行三個完整尺寸應用程式。跨平台協作方面，獨家研發的Touch to Share功能實現0.3秒傳輸10GB影片至Mac電腦，遠程桌面操控延遲更壓縮至80毫秒以下。AI語音助手現已支援87種方言實時翻譯，會議錄音可自動轉換為圖文摘要，徹底改寫生產力工具的定義。

利用O+ Connect，可以實現無線遠程remote及傳送文件至Mac之上。

打開屏幕後，幾乎看不到中央摺痕

今次新機售價為$11,999（16GB+512GB版本），由2月26日正式開始預購。

OPPO Find N5規格