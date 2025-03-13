小米 Xiaomi Buds 5 Pro WiFi無線耳機｜24位元連線比藍牙更靚聲｜小米近日發表了Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 無線耳機，可能是市面首支用24位元 WiFi連線的真無線耳機；它僅售 HK$1,599 就可平玩高端新科技，究竟為何有藍牙不用要改用WiFi，馬上就為你分析。



WiFi AirPods Pro 3 遲遲冇影｜小米後來居上

早就有傳Apple本來就想用WiFi取代藍牙推出AirPods Pro 3，不過吹來吹去都沒有消息，如今小米已快人一步，率先推出結合 Qualcomm XPAN技術 ，實現4.2mbps無損音訊WiFi連線的Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 無線耳機。

Xiaomi Buds 5 Pro WiFi無線耳機首用24位元連線

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高通最新XPAN技術｜音色傳輸頻寬爆升

因AirPods帶動真無線耳機的盛勢，藍牙技術近10年不斷改善，但藍牙傳輸仍有根本上的限制：它的頻寬相當之窄，無法提供最高解析音訊流所需的頻寬，而高通在2023年初就提出了Wi-Fi作為替代方案，發表了XPAN「擴展個人區域網路（expanded personal area network）」，一次過由單線行車改為4線行車，既能即時運送無損音訊的大量數據，既能保留音訊細節和動態範圍，又確保音質純淨豐富。

Xiaomi Buds 5 Pro 無線耳機使用 XPAN「擴展個人區域網路（expanded personal area network）」

另外 Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 更支援 LE Audio技術，延遲低至 50 毫秒，所以手機打FPS可以更準確聽出各種戰場上的聲效，是一支打機神器。

Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 更支援 LE Audio技術，延遲低至 50 毫秒

Harman Kardon內外雙監修

耳機本身設計外觀，原來這款Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 無線耳機是小米跟Harman Kardon合製，手機app有Harman Kardon監修的調音EQ選擇，耳機盒頂蓋也採用半透明設計，似足Harman的透明音箱喇叭。記者就覺得相當漂亮，不過比較擔心很快刮花。

Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 耳機盒頂蓋也採用半透明設計，似足Harman的透明音箱喇叭

Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 耳機盒頂蓋也採用半透明設計，似足Harman的透明音箱喇叭

留意手機是否支援高通 XPAN 編碼

留意高通 XPAN 編碼只能「十卜」高通晶片的Snapdragon Sound技術，只有 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 及更新的核心晶片才能支援（比如小米 14 Ultra、15 Ultra、Redmi Turbo 3），非小米手機可能亦未必能完全支援（比如Sony Xperia 系列），購買 Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 無線耳機前請查一查你自己手機的晶片形號，以免只能使用藍牙接駁。

小米 15 Ultra 行 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 當然支援XPAN。

千元玩混合3單元抵用｜唔用WiFi都是靚聲之作

Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 無線耳機本身都是一款混合3單元耳機，而且亦支援aptX 無損音訊技術，如果你並未有相應支援XPAN WiFi連線的手機，音色都會比一般市面藍牙好。另外，留意只有「透亮黑」版本才能同時支援WiFi／藍牙5.4連線，而同時小米推出了2款只支援藍牙5.4的一般版Xiaomi Buds 5 Pro（鈦坦灰／陶瓷白），提供進階 LDAC 音訊編碼，售$1399。

Xiaomi Buds 5 Pro WiFi 無線耳機本身是一款混合3單元耳機

YouTuber試玩意見兩極

最後想講，音樂檔案／音源本身格式及壓縮度也對音色影響很大，有時如果你只是聽聽免費串流，很可能未必聽出WiFi／藍牙連線間的分別。暫時Xiaomi Buds 5 Pro 無線耳機YouTube開箱片分成兩派，有些人認為駁WiFi／藍牙音色無太大分別。有些人則聽出了更多細節，直指無線耳機將是棄藍牙、取WiFi的新世代。