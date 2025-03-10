Final ZE3000 SV耳機開箱平玩LDAC靚聲｜Final 是一個擁有五十年高端音響製作技術的日本品牌，產品概念一字咁淺，就係單元夠靚，不搞甚麼超重低音，注重平均以及中音人聲，賣得貴依然有捧場客。參戰藍牙市場後，以自家E3000系單元轉型為藍牙耳機：ZE3000，依然保持質素；不經不覺賣了3年，品牌為紀念且益用家，推出新版Final ZE3000 SV，轉用全新研發的f-core SV單元，定價不變再增加LDAC無損高清藍牙解碼，以為ANC主動式降噪，即睇開箱報告。



Final的E系子彈仔耳機向來好賣，因為設計簡單、機身纖細，任何人都戴得舒服，不過去到藍牙ZE3000時期，沒錯是保持了小清新靚聲，但耳機體積就有點過大，且幾何多邊型設計戴得「un耳」。今次全新ZE3000 SV反而從善如流，逆向取經自藍牙耳機副線ag，改用小豆型機身，連耳機盒都縮水得像AirPods Pro，成件事中性親民得多。

Final ZE3000 SV耳機開箱平玩LDAC靚聲（鍾世傑攝）

Final ZE3000 SV耳機開箱平玩LDAC靚聲（鍾世傑攝）

「雪化妝」表面處理手感好

而且這款機比起ag也有優點，就是機面沿用Final耳機獨家的「雪化妝」表面處理，有點類型家居裝修使用的噴灰處理，增加了一些不規則分布的細紋，不單美觀更防污防滑。

Final ZE3000 SV耳機「雪化妝」表面處理手感好（鍾世傑攝）

Final ZE3000 SV耳機「雪化妝」表面處理手感好（鍾世傑攝）

升級f-core SV動圈單元

硬件方面升級f-core SV動圈單元，口徑從初代的6mm 擴大至 10mm，而且因為藍牙制式的改良，保留靚聲之外，音量亦比初化大得多。而且900幾蚊玩到LDAC無損藍平編碼，以日本機來計是很便宜。

Final ZE3000 SV耳機升級f-core SV動圈單元（鍾世傑攝）

Final ZE3000 SV耳機跟機送的Final Audio E Type 耳膠也是耳機友必識的好物。（鍾世傑攝）

試聲：中高音美妙、令人驚艷

以LDAC格式接駁小米14 Ultra，收聽apple music，覺得它的中高音非常美妙，低音方面不像 BOSE、Sony那樣深沉，比較像發燒友所指的「V-shape」聲、紮實有力。性價比非常高，媲美不少高價藍牙耳機！以這個價位買日本機，音質相當驚艷！不過Final耳機始終是賣音色，在消噪及通透模式方面，倒是不及Sony這些大品牌做得好。

試聲：中高音美妙、令人驚艷（鍾世傑攝）

android樂迷必裝「Bluetooth Codec Changer」輕鬆轉換藍牙編碼

唯一要彈是Final的app配套非夠完善，由於「final connect」app沒有內建ACC/LDAC轉換選項，而我部小米14 Ultra一樣無法灰系統切換藍牙編碼，竟無法支援Final ZE3000 SV的最高規格LDAC藍牙編碼。好在可以下載這款「Bluetooth Codec Changer」app，可以輕鬆自行更換手機的藍牙編碼。（iPhone 只得AAC制式不用轉）

android樂迷必裝「Bluetooth Codec Changer」輕鬆轉換藍牙編碼