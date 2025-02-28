JBL Tour Pro 3實測｜不論是長途商務旅程，還是娛樂休閒，一副好的耳機都是不可或缺的好夥伴。JBL最近推出的3代真無線降噪耳機「JBL Tour Pro 3」集多項創新功能於一身。而且記者親身飛機上試用，感受耳機的出色表現。



無縫轉接 隨時隨地享受音樂

JBL Tour Pro 3最大的亮點，莫過於其智能充電保護盒「Smart Charging Case」的多功能設計。保護盒配備1.57吋觸控螢幕，可直接在上面瀏覽歌單、調校音效等，大大提升使用體驗。更重要的是，保護盒可通過3.5mm AUX或USB-C接口，變身成2.4G無線發射器，讓耳機無線連接至飛機娛樂系統或其他裝置播放音樂。

1.57吋觸控螢幕可作不同的捷徑操作

記者實際在飛機上，利用USB連接保護盒至航班娛樂系統的3.5mm AUX插口，就能輕鬆無線欣賞音樂。比起飛機上的耳機靚聲得多，無論睇戲或聽歌都更有feel，大大提升旅途愉悅程度。

可以在飛機上，利用USB轉3.5mm轉線，令耳機充電盒化身為無線發射器。

Trip.com優惠機票去日本、韓國

卓越降噪 打造私密空間

降噪耳機的性能也越來越出眾，JBL Tour Pro 3在這方面同樣表現出色。該款耳機配備 6顆麥克風，並搭載JBL Crystal AI演算法，能有效隔離周遭環境雜音，包括飛機引擎轟鳴、乘客對話等，即使在最嘈雜的機艙環境下，依然能提供絕佳的降噪體驗。

耳機與耳朵貼合度十分高

記者於飛機上實測，在啟動耳機的降噪功能後，機艙內的噪音幾乎消失，整個空間變得超級安靜，就好像隔出了一個私密的音樂天地。即使在嬰兒的哭聲中，降噪效果也能達到90%以上。加上內置的SilentNow功能，更可讓使用者在需要安靜休息時，自動切斷藍牙連接並開啟降噪模式，營造出一個理想的私密空間。

Trip.com優惠機票去日本、韓國

音質出眾 沉浸式音樂體驗

音質一直是評判耳機優劣的重要指標，JBL Tour Pro 3在這方面自然也不會讓人失望。該款耳機採用JBL專業音效技術，配備10.2mm動態驅動單元及5.1 x 2.8mm平衡電樞振膜，可呈現出出色的音質表現。

透過LDAC無線傳輸技術，JBL Tour Pro 3可播放Hi-Res級別的音訊品質，比一般藍牙傳輸高出3倍。在飛機上試聽各類音樂，從動感的電子舞曲到寧靜的古典音樂，耳機均能呈現出豐富細膩的音場，低音渾厚有力，中高音清晰透亮，帶來身歷其境的聆聽體驗。無論是欣賞電影，還是沉浸於遊戲世界，JBL Tour Pro 3都能滿足挑剔聽友的需求。

外表方面，機身採用拋光金屬邊框搭配優質玻璃，質感十足。而智能充電保護盒則設計成圓弧造型，簡約大方。

JBL Tour Pro 3售價$2,299

總結而言，JBL Tour Pro 3比想像中、比上代功能強大、性能出色的真無線降噪耳機。其智能充電保護盒的創新設計，能帶來無縫的音樂體驗，加上出色的降噪能力和卓越的音質表現，再配合時尚的外觀設計，無疑是商務人士的最佳之選。