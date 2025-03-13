iOS 18.3.2更新盡快升！修補釣魚網遠端攻擊漏洞．即睇受影響機型
Apple 緊急釋出 iOS 18.3.2 更新，解決串流內容無法播放的重大錯誤，並修補一個 WebKit 嚴重安全漏洞，幾乎所有款式、全球iPhone和iPad使用者都受影響，故此蘋果官方呼籲所有用戶即時升級，保障個資安全。
iOS 18.3.2 更新內容01｜修復WebKit重大零日漏洞
蘋果官方表示是次 iOS 18.3.2 更新最大原因是修復存在於瀏覽器引擎 WebKit 中的零日漏洞（CVE-2025-24201），該WebKit漏洞讓駭客有機可乘，透過特製惡意網頁，即可突破瀏覽器安全沙盒（sandbox）限制，只要用家進入該網頁，即會被網上的惡意應用程式存取手機裝置的資源，iPhone 將遭受攻擊，裝置內個人資料即被竊取。
除了Apple自家 Safari 外其他於 iOS 運行的瀏覽器如Chrome、Firefox都會使用該WebKit漏，所以任何用家都應該即時更新。
（蘋果同時建議用家即時升級 iPadOS 18.3.2、macOS 15.3.2 和 visionOS 2.3.2 系統）
漏洞讓惡意網頁遠端攻擊竊取手機資料
近年蘋果經常連續緊急發表iOS安全更新，數一數 iOS 18.3.1 也僅僅是一個多月前發表（2月11日），這並不是因為Apple不斷出錯，反而是他們對於被駭客利用的安全漏洞作出快速反應，並即時作出緊急修補。
再者，上次 iOS 18.3.1 修補的僅為阻止不法分子透過實體連結零距離竊取iPhone 裝置內資料，而今次 iOS 18.3.2 修補的 WebKit 漏洞已「升級」至「遠端攻擊」，可見Apple、駭客之間正不斷鬥法，用家要保障個人私隱，不妨開啟手機內的iOS自動更新，即可在晚上auto update。
受影響Apple 裝置及系統版本整理
蘋果官方指今次安全漏洞涉及的機型及系統版本眾多，包括 iOS 17.2 或以上系統都受到影響。由於近日假冒SMS及釣魚網頁愈來愈多，這漏洞有助保障用戶自行點擊惡意網頁後遭受攻擊的危險，所以真的要聽從Apple呼籲盡快更新！
（蘋果同時建議用家即時升級 iPadOS 18.3.2、macOS 15.3.2 和 visionOS 2.3.2 系統）
受影響並存在嚴重安全漏洞之機種一覽
iPhone XS及其他更新款型號 iPhone 均受影響
iPad Pro 第三代12.9吋、iPad Pro 第一代11吋或以上型號
iPad Air 第三代或更新型號
iPad 第七代或更新型號
iPad mini 第五代或更新型號