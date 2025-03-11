iPhone防水IPX68級別並不可信？｜近排天氣潮濕不時更會下雨，但你是否以為手機標榜有IPXX級防水，就可以安心在下雨天、甚至浸在水中使用？原來超錯！一位台灣Threads友發文：「不要相信IPhone的防水」，指自己的 iPhone 15 Pro Max 手機明明標示防水等級達IP68都是騙人的，轉眼就入水壞機！



脆友：不要相信IPhone的防水

台灣Threads友阿乾 Ken警告脆友「不要相信IPhone的防水」，指自己的 iPhone 15 Pro Max 手機明明標示防水等級達IP68，理應防塵防水；但他將手機安裝在電單車頭做導航，一次下雨天沐雨約10分鐘後，整個鏡頭組都進水了，從圖中可見3鏡組內全都是水氣變得白朦朦；苦主找apple求助更指手機已全毀無法修，由於保養期已過，換一部翻新機索價24000台幣＝6000港元！說好的IP68防水呢？

Threads 截圖

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網民手機防水組件有機會舊化失效

Threads友留言意見不一，認為每一部iPhone的狀況均不同，事件包含很多客觀因素。有些機可能曾經跌過落地有裂縫進水，有時是換SIM卡後沒有將卡槽緊閉，有些機可能用太久令SIM卡托防水膠圈老化失效，不能斷言iPhone 15 Pro Max 的IPX68防水級別貨不對辦。總結意見是雖然現在的手機很多都標明防水，但還是不要去挑戰它的耐水性，更不要刻意浸水。

SIM卡托防水膠圈圖｜淘寶裝圖片／非apple原裝配件

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手機入水｜風筒吹、插米缸都超錯？

阿乾 Ken指用風筒式抽濕機急救，只得起短時間作用。網民就提醒他犯了兩大錯，首先已進水的機如繼續使用，高壓電力流通後，水份有機會令到電容或零件變質，最初手機的確仍然可用，但轉頭就會壞透！原來用風筒吹以至其他高熱源試圖令手機快速乾燥均是大忌，因為內部不少零件都會因此過熱弄壞。

原來用風筒吹以至其他高熱源試圖令手機快速乾燥均是大忌（AI生成圖片）

有說是拆開SIM卡槽，將手機插入米缸米袋就能夠吸走水氣，但蘋果官方就曾發出警告：米中的微粒或有機會走入機身內令組件損毀。

蘋果官方就曾發出警告米中的微粒或有機會走入機身內令組件損毀（AI生成圖片）

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充電口入水｜Apple教你咁樣處理

有時iPhone 的充電口因為沾上液體，蘋果官方指示的正確除濕方法如下，但都只是適用於輕度入水，如果像阿KEN一樣濕到鏡頭也是水，就真是要尋求官方修理：

1. 即時拔掉所有充電線及配件

2. 充電口朝下，輕拍手機以重力去除多餘液體

3. 繼續充電口朝下，任由手機閒置半小時或以上

4. 等iPhone及充電線徹底乾透，才可以嘗試重新充電

5. 若手機仍然顯示「偵測到液體」，即充電口仍然有液體殘，此時真的不要心急，等多一日乾透後重試

6. 如確保手機背面沒有水份，可嘗試改用無線充電器。