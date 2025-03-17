尿袋上機限制2025｜行動電源限制不看mAh、部份航班要求多做一步｜自2025年初韓國釜山航空一班飛往香港的飛機，疑因行動電源（俗稱尿袋）爆炸導致行李艙起火，世界各地航空公司陸續加強「攜帶行動電源上機」的限制。4月又是海外旅行旺季，去年可以做的，不代表今年可以照做，馬上了解尿袋上機限制2025版，安心帶同你的行動電源一齊旅行。（附10大港人常用航空公司限制一覽）



尿袋上機限制6大注意

附10大港人常用航空公司限制一覽

現代人生活是手機不離身，去到外國還要看地圖、查網頁，手機在漫遊時亦更加耗電，工幹時甚至要幫手提電腦急充，帶同尿袋／行動電源去旅行也是行能理解的。但如今航班對電池限制增加，乘客一方面要顧及全機人安全，二是平平安安帶電池到外地，務必遵守以下要求：

✈️ 01.各位去到航空公司櫃位check in 及寄放行李，先要肯定寄艙行李內沒有任何行動電源／鋰電池；因為任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

與此同時要提提大家，近年流行的內置電池／摩打行李車，均需要拆電、手提上機，不可寄艙！

近年流行的內置電池／摩打行李車，均需要拆電、手提上機，不可寄艙！

✈️ 02.可帶幾多個尿袋登機？不是以數量計，也不是看電池標示的mAh數值大小。不同航空公司要求各異，但按照國際航空運輸協會（IATA）規定，大部份公司限訂明乘客不可攜帶 160 瓦時（Watt hour、Wh）以上的大型鋰電池。容量介於100Wh至160Wh之間的電池，上機前更需特別向航空公司申請，網上有條算式可以自行將mAh轉化為Wh：

Wh = 充電池工作電壓 乘 mAh 除 1000



問題是，跟身上機的尿袋會經由機場安檢核對，他們未必懂／未必肯幫你計，如沒有明顯表明Wh數值，有可能直接沒收。另外，現在很多電池同時提供多種不同輸出電壓，又如有些行動電源表面上是10000mAh電池，實際上內部為4組2500 mAh電池，不是那麼簡單就直出Wh值，因此：

記者認為應該購買「直接標明Wh數值的行動電源」才最可靠

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✈️ 03.有部份航空公司為免有乘客偷偷使用行動電源，要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封。

部份航空公司要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封

✈️ 04.行動電源／電池在航程中必須放置於客位上方的行李架內，不可收納於放在前方座椅下皎隨身物品中。

行動電源／電池在航程中必須放置於客位上方的行李架內

✈️ 05.在登機後任何時間、任何情況均不能使用行動電源；限制2正是防止有人在登機後偷偷使用尿袋。

在登機後任何時間、任何情況均不能使用行動電源

✈️ 06.別以為自己行聰明：「密封充電口？我用Magsafe無線充電你耐我何？」不少航空公司亦明文表示，就算使用無線充電亦屬違規。

不少航空公司亦明文表示，就算使用無線充電亦屬違規。

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10大港人常用航空公司限制一覽

更詳細／更updated限制，請參考以下航空公司網頁連結：

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✈️ 國泰航空 Cathay Pacific

✈️ 香港快運 HK Express

✈️ 香港航空 Hong Kong Airlines

✈️ 大灣區航空 Greater Bay Airlines

✈️ 中華航空 China Airlines

✈️ 長榮航空 EVA Air

✈️ 日本航空 JAL

✈️ 全日空 ANA

✈️ 卡塔爾航空 Qatar Airways

✈️ 大韓航空 Korean Air

其他常見跟機數碼電器產品登機限制：

手機／手提電腦／平板電腦｜這類產品之電池難以拆除，只要關閉電源也能放入行李箱寄艙。不過寄艙撞爛就未必有得claim保險。

充電式可發熱裝置：「暖手蛋」要先拆走內置電池即可帶上機；內置電池式「直髮夾」不能帶上機，建議只帶插電掣的款式。

自拍棒／相機腳架：手提行李登機上限管徑 1cm 以下、可收縮後高度 60cm 以下；寄艙上限管徑 1cm 以上、可伸縮且其收合後高度超過 60cm 以上。