iOS 18.3.2 電池續航力測試｜iOS 18.3.2 日前突發上架，解決串流內容無法播放的重大錯誤，並修補 WebKit 嚴重安全漏洞。YouTube@iAppleBytes 亦針對 7 款 iOS 18.3.2 的 iPhone 測試電池續航力，發現 iPhone 16 電池續航力竟激減超過2小時。



iOS 18.3.2 更新重點

iOS 18.3.2 修復瀏覽器引擎 WebKit 中的零日漏洞（CVE-2025-24201），該WebKit漏洞讓駭客有機可乘，透過特製惡意網頁，即可突破瀏覽器安全沙盒（sandbox）限制，只要用家進入該網頁，即會被網上的惡意應用程式存取手機裝置的資源，iPhone 將遭受攻擊，裝置內個人資料即被竊取。而且，不只是Safari，連Chrome、Firefox都被這漏洞影響。

iOS 18.3.2電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，7款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.3.2 版本下電池使用情況。

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iPhone 16跌2小時續航力！

測試發現，只有 2 款 iPhone 的電池續航力增加，包括：iPhone 11（增加3分鐘）、iPhone 13（增加8分鐘）；另外4款的電池續航力都有負面影響，包括：iPhone XR（減少12分鐘）、iPhone 12（減少12分鐘），以及iPhone 15（減少32分鐘），以及iPhone 16減少足足2小時14分鐘的續航力。

由於零日漏洞讓黑客有機會入侵用家的iPhone，並盜走其儲存的個人資料，因此Apple也建議用家盡快更新。

資料來源：YouTube