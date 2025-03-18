魔物獵人 荒野／Monster Hunter Wilds｜4 月初將仍來首次大型更新，眾所周知將會推出泡狐龍，但只有一隻魔物當然不能滿足獵人。網上有玩家在 Monster Hunter Wilds 的遊戲資料中，發現了一些魔物的名字，是目前遊戲中沒有的，因此推測是 4 月更新的內容。



首先在官方公布的更新情報中，提到會加入泡狐龍，以及超越歷戰個體的魔物登場。提到這裡，在解包數據中發現了 Type 4 裝備，Type 1是下位﹑Type 2是上位α﹑Type 3 是上位β，推測 Type 4 是與《世界:冰原》相同的歷戰王裝備γ。

而超越歷戰個體的魔物估計就是四張地圖的王者，包括煌雷龍、波衣龍﹑獄焰鱆﹑黑蝕龍，以及封面魔物鎖刃龍。光是歷戰王就有機會在 4 月更新中出現新的 5 個新任務。

解包內容

除了歷戰王之外，在解包數據中可以看到三隻魔物的名字：巨戟龍，ＭH 4G 的封面龍，是超巨型的古龍種，身上有黑油，以及背負擊龍槍；千刃龍，由頭部或尾巴以放射狀式射出鱗片，並會以前翼或後足攻擊，同時會對獵人造成撕裂傷害；海龍，MH3 登場的重點魔物，不過預計不會推出海戰。

另外，也有傳聞 Monster Hunter Wilds 4 月更新將會同步推出集會所和獵人房間，加強獵人之間的互動，以及收集元素的展示，為求延長遊玩時間。