魔物獵人荒野 攻略｜弱點傷害應該邊個打？「傷口禮儀」團戰要識

魔物獵人荒野／Monster Hunter Wilds／MH Wilds 攻略｜大部分玩家都應該開始組團刷機械裝，近日在日本的 Monster Hunter Wilds 獵人間掀起一個新的話題，就是「傷口禮儀」（傷口マナー），討論到底在多人狩獵時，傷口到底要由那款武器的獵人用集中弱點攻擊比較好。



其實 MH 的歷史以來，都有多人遊戲時大家默認的打法規則，包括片手劍負責閃光彈﹑魔物睡著時放大爆桶G在頭頭位置，再由大劍 3 儲打出最大傷害等。而在 Monster Hunter Wilds 加入了集中弱點攻擊後，即帶來了一個新的打團文化—到底傷口哪一種武器打才對。

由於魔物的弱點只要被其中一個獵人破壞後就會消失，而各種武器在打出弱點破壞時的效果又不一樣，因此分配好誰進行集中攻擊是增加效率的必要一環。Monster Hunter Wilds 能對弱點造成高傷害的武器包括太刀﹑斬擊斧﹑充能斧﹑操蟲棍或狩獵笛，同時玩家也建議在騎乘時不要進行弱點破壞﹑麻痺、睡眠或擊暈。

除了攻擊力不同之後，有部分武器能在弱點破壞成功後，帶來正面的效益，包括：

太刀—練氣槽的顏色階段上升 ※依據破壞的傷口數量提升

斬擊斧—最後會變為強化斧狀態

充能斧—進入強化狀態 ※如果已經強化，則延長強化時間

操蟲棍—可採取三種顏色的精華

狩獵笛—最多可儲存五種音色



因此，在打團時可以多溝通，如太刀俠是否需要上紅刃﹑操蟲棍是否需要採精華等。大家在多人遊戲時就要多留意，不要拿著把雙刀就不斷破壞傷口。