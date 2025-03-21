豐澤開倉特賣場 2025年3月現場直擊｜2025年3月尾豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，今次官方宣傳主打特價小米平板，記者去到現場更發現有勁平M2 iPad Air M3 Macbook Air 劈價。當然，場內還有Dyson、Panasonic家電、Sony 喇叭，以及大量雪櫃、空清機、冷氣、洗衣機陳列品、整修品劈價出清，馬上公開現場直擊圖片，睇睇貨架上有甚麼超抵筍貨。



豐澤開倉特賣場3月直擊

荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括手機、電腦、iPad平板、MacBook筆電、各種家電、電視、Soundbar等；更特設$100+/$300+/$500+專區，按價錢尋寶，排長龍入場就算搶不到廣告上的劈價產品，最少都執幾件超平筍貨戰利品！記者留意到今次都幾多款式算新的Apple筆電，2024年款 M3 Macbook Air 13吋款，機身新淨只售$4000。另外還有11吋及13吋的M2 iPad Air，以及其他小米平板。

人人排隊狂搶iPhone、iPad等特價電子產品

豐澤開倉特賣場｜精選產品

特設100+/200+/300+/400+／500+專區

豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

📱iPad及其他平板電腦、手機、智能手錶、DV

+ 32

🖥手提電腦/屏幕/打印機

+ 11

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 18

📺家電及美容類別

+ 67

今次特賣場有什麼筍貨可搶？先回顧去年特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。

荃灣豐澤開倉特賣場2024 3月詳情

日期：2025年3月21至3月30日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

