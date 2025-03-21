CyberTruck再次全球召回｜Tesla 在公布其極具話題性的 Cybertruck 時，外界對其獨特的外型設計與鋼鐵外殼讚譽有加，然而由陸續交車開始，這款車型便出現多次回收。Tesla 近日正式宣布，將召回自 2023 年 11 月 13 日至 2025 年 2 月 27 日生產的所有 Cybertruck 車輛，總數達 46,096 輛。這項召回的主因，是車輛上方一組裝飾飾條可能會在行駛過程中鬆脫、掉落，對其他用路人造成潛在危險。



出現問題的部分，原本是一組電鍍鋼壓板與不鏽鋼面板透過結構黏合劑組裝而成的外觀裝飾，其功能主要是視覺美觀，設置於車頂兩側的邊緣位置。這組裝飾元件雖非車輛結構關鍵部位，卻因為可能會在行駛中脫落，而對行車安全造成隱患。根據Tesla的說明，這一問題的關鍵在於不鏽鋼面板與黏合劑的接縫處可能會脫層，導致整個面板從車體脫落。這在高速公路或市區中都可能演變成飛散物造成事故的風險。

召回事件引起了外界關注，特別是因為這已經是 Cybertruck 第二次因飾條相關問題被召回。早前，加速踏板上的飾條也曾因固定不當導致脫落，最終Tesla透過加裝螺絲方式加以補強。而這次的解決方案則是更換整組元件，換上通過耐久測試的新版本，新的組件將使用改良過的結構膠，以及在不鏽鋼面板上焊接螺栓，並以螺帽將面板牢牢固定於車體結構上。

自Tesla在今年 1 月首次發現這問題時，有多達 151 名車主提交維修申請，同樣時與飾條脫落有關。更諷刺的是，Tesla當初在發表 Cybertruck 時，強調其堅固、抗撞擊的車身結構，如今卻因表面裝飾件鬆脫問題而需全面召回，令不少還在等交車的準車主擔憂。