僅12%滿意iPhone 16e？美國消費者更愛16系列　不買單原因在這裏

蘋果最新推出的iPhone 16e機型近期成為關注焦點，然而一項在線調查顯示，這款手機並未在美國消費者中引發廣泛興趣。數據顯示，僅有12.4%的受訪者對這款新機表現出「非常滿意」或「很滿意」的態度，而30.7%的受訪者明確表示對該設備「完全不感興趣」，另有42.2%的人僅持「稍微感興趣」的態度。



這款起售價為599美元的手機配備了6.1英寸顯示屏和單攝像頭，其整體設計與功能被認為缺乏亮點，難以給用戶留下深刻印象。

+ 15

許多使用iPhone 15或更早型號的用戶表示，他們沒有更換到這款新設備的計劃，主要原因在於單攝像頭配置無法滿足需求，同時部分用戶更傾向於選擇高端機型，即使這意味着更高的價格。此外，缺少MagSafe磁吸功能也讓一些潛在買家感到失望，還有不少人認為該機型的價格並不足夠吸引人，無法與高端iPhone 16系列形成明顯競爭力。

iPhone 16e只有單鏡頭（apple）

儘管如此，仍然有一部分消費者計劃購買iPhone 16e。對他們而言，價格是主要吸引力之一。調查結果顯示，72.3%的計劃購買者認為，這款手機「符合他們的預算」是主要考慮因素。此外，較長的電池續航能力、先進的A18處理器以及長期的軟件支持也是吸引消費者的關鍵特點。

延伸閲讀：iPhone 17系列辨識度高 Air版輕裝上陣 更有自研C1數據機晶片（點擊連結看全文）

+ 10

對於大多數iPhone用戶來說，在選擇升級新設備時，電池續航是最優先考慮的因素，其次是攝像頭質量、品牌忠誠度以及動態島等特色功能。相比之下，價格因素則顯得相對次要。這表明，對於許多忠實用戶而言，iPhone 16e在發布前就可能已經註定不會成為他們的首選。這部分用戶通常不太關注價格，因此無論蘋果如何調整「e」系列機型的定價策略，高端型號仍將是他們的主要選擇。

值得注意的是，有不少人認為像iPhone 16e這樣的產品正在削弱iPhone品牌的高端形象。因此，蘋果未來是否會重新推出獨立的SE系列，或者繼續沿用「e」系列命名方式推出後續機型，如17e、18e等，將成為業界關注的一個重要方向。

延伸閱讀：哪些Apps是流量無底黑洞？1表揭露Top 20排名 附3招慳數據好方法（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】