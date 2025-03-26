WWDC 2025 推iOS19、公開3款新產品｜蘋果宣佈6月9日舉辦年度全球開發者大會（WWDC 2025），預計除了配合 iPhone 17 系列使用的 iOS 19 新介面，以及一系列mac機、iPad、apple watch新OS情報外，還會有3件新產品首度亮相！包括果粉期待已久的無線喇叭 homepod 全新版本。



今次全球開發者大會（WWDC 2025）將於2025年6月9日至6月13日，在加州Apple Park舉行，亦會在網上同步直播。同時，今年大會首日將在Apple Park舉行一場特別活動，開發者和學生可參與現場慶祝活動。

蘋果WWDC 2025六月公開iPhone 17新介面iOS 19、3大新產品率先睇

iPhone 17 Pro十大新功能亮相！沿用矩形三鏡頭、改用鋁金屬邊框

蘋果WWDC 2025注目點：

．預計有全新M4 Mac Pro

．定位裝置 AirTags 將推出第2代

．新 homepod 追加顯示器成為智能家居助理

．iOS 19 作業系統在樣觀和功能上，均有重大更新。

．iPadOS 19 將升級平板電腦生產力、不再只是睇Netflix工具。

．macOS 16 將進一步統一與iOS／iPadOS的跨平台一致性。

．watchOS 12 將加強用者健康追蹤功能

．visionOS 3 AR混合實境技術將再度有震撼新進展



WWDC 2025：預計發布iOS 19及更多更新

WWDC 2025將聚焦於蘋果軟體的最新進展，並提供開發者與蘋果專家互動的機會，同時深入了解新工具、框架和功能。今屆大會除首天有特別活動（需申請參加），將以「完全線上」的方式進行。

據《彭博社》報導，iOS 19將是2013年iOS 7以來「最具戲劇性的一次軟體革新」，會重新設計圖標、菜單、應用程式、窗口等，並簡化用戶的操作方式。不過有網民就笑言iOS愈來愈似Android系統。

iOS 19將是2013年iOS 7以來「最具戲劇性的一次軟體革新」（設計圖片）

iOS 19重新設計介面｜加強iPhone Android跨平台互通．二刀流福音

此外，Apple希望統一各平台的設計語言，即是個人電腦 macOS 16、手機iOS 19、平板iPadOS 19 進一步互通，所以預計將有重大設計革新，帶來更一致的使用體驗。

個人電腦 macOS 16、手機iOS 19、平板iPadOS 19 進一步互通。（設計圖片）

Mac Pro／homepod 更新換代

預計舊款仍在使用M2 Ultra核心的 Mac Pro 主機，將一氣跳級改用 M4 系列核心出新版；而同樣是久久未有更新的室內無線喇叭 homepod 將加強Siri AI 支援的智能家居助理，搭載 6 吋觸控屏幕，並設有 FaceTime 鏡頭、而這款無線喇叭將改為內置電池，不必再駁線使用，方便隨意擺放在書台、廚房、睡房。

預計已2年未有更新的Mac Pro 主機，將推出M4核心版本（舊版本圖片）

久久未有更新的室內無線喇叭 homepod將有新款。（設計圖片）

新款 AirTag 追蹤範圍更遠

AirTag 2 將搭載第2代超寬頻 Ultra Wideband 晶片，配合 iPhone 15或更新形號 、以至Apple Watch Ultra 2，將可以令追蹤範圍由15米擴張至60米。而新的晶片將提供更穩定的訊號和定位精準度。不過，記者就最關注Apple如何保護AirTag的定位服務不為惡用，拿來當偷車、跟蹤工具。