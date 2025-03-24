1More S20 耳夾式耳機｜好似藍莓咁細粒．可愛輕巧耳機穿戴新方法｜一般真無線藍牙耳機不是塞進耳孔、就是掛上耳背，不過近年又有種新的穿戴方法，概念來自女生不用針耳就能輕鬆快趣穿戴的「夾式耳環」的：1More S20 耳夾式耳機（1MORE Ear Clip S20）



1More S20 耳夾式耳機優點總結

．$349超平價加上高性能及高音質

．搭載雙核藍牙 V5.4 晶片

．支援高解析度編碼 LDAC

．具備低延遲模式

．通過 SDT 聲音集中傳輸技術解決漏音問題

．採用雙磁性鈦振膜單元，頻寬提升 100%

．由格林美獎得主工程師盧卡·比爾納迪調音

．確保全頻段低失真，實現自然且平衡的音質風格

．支援 360° 全景虛擬混音技術，提供寬廣的環繞音場

．搭載每側 2 個麥克風，實現 ENC 通話技術以抵消環境噪音

．單次充電耳機播放 7 小時，搭配充電盒可達 30 小時續航

耳邊的小藍莓

1More S20 耳夾式耳機像兩粒藍莓，以記憶形狀物料的U型臂夾附在耳邊，長戴不痛、也沒有入耳式的閉塞感，而且音色亦比想像中好。1More S20 耳夾式耳機的設計跟用色亦很可愛（當然也有中性的黑色），300幾蚊買來當裝飾襯衫也不錯。

1More S20耳夾式耳機 1MORE Ear Clip S20 ($349/Soundwave Audio：2771 8209）

1More S20 耳夾式耳機｜好似藍莓咁細粒．可愛輕巧耳機穿戴新方法

1More S20 耳夾式耳機｜好似藍莓咁細粒．可愛輕巧耳機穿戴新方法

顏色方面，試玩的安琪表示如果日常使用她會選擇黑色，因為比較容易襯衫；而藍色、紫色就很適合運動時使用，好鮮豔搶眼。

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夾得緊、但唔會痛

1More S20 耳夾式耳機擁有IPX5級防水機身，兩粒小藍莓，以記憶鎳鈦合金物料的U型臂夾附在耳邊，大粒那邊放在耳背後，細粒的對準耳窿，即能向耳道播放音樂。要讚一讚這個「耳夾」的用料是軟硬適中，夾得幾穩，跑步、健身劇烈運動也不怕意外脫落，又能一直聽到其他人講話，所以除了運動，也適合一些長戴耳mon（比如車手、司機）使用。

1More S20 耳夾式耳機擁有IPX5級防水機身，兩粒小藍莓。

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30小時長續航電量

耳機充電盒跟耳夾的設計很連貫，都是流線型的球體，像個輕輕厚身的粉盒，線條柔和簡約。雖然左右耳設計相同，廠方細心地將左右耳機連接充電盒的磁極倒轉，要放對方向，耳機才能成功收納。電量續航力方面，1More S20有7小時電量，加上充電盒，合共有30小時長效續航力。

耳機充電盒跟耳夾的設計很連貫，都是流線型的球體，像個輕輕厚身的粉盒

廠方細心地將左右耳機連接充電盒的磁極倒轉，要放對方向，耳機才能成功收納。

支援 LDAC 高保真藍牙編碼

1More S20 耳夾式耳機同樣可以連動專用app校EQ調音，對應LDAC高保真藍牙編碼。S20還請到格林美大師Luca去校聲，三路音色平均度高，而且玩埋360全景虛擬混音，對應合適的影片／音樂，好有臨場感同開揚感。（試玩的安琪喜歡聽日文歌，手機set了日文介面，1More Music app 同時支援中英日文。）

試玩的安琪喜歡聽日文歌，手機set了日文介面，1More Music app 同時支援中英日文。

BassMore+音頻增強｜開放式耳機也有大音量

不難明吧，因為開放式耳機因為並不是截入耳窿，音量及低音都會比般弱，但S20採用大尺寸雙磁鍍鈦振膜單元，加上自家BassMore+音頻增強技術，再教你一個小貼士，因為人雙耳大小形狀均有差異，如果其中一邊耳仔戴不好、太細聲，可以調節耳夾的斜度，就可以校正聲量。

S20採用大尺寸雙磁鍍鈦振膜單元

如果其中一邊耳仔戴不好、太細聲，可以調節耳夾的斜度，就可以校正聲量。

相比起聽到環境聲，很多人不敢買開放式藍牙耳機，其實是怕在公眾場所漏音被人知道你在聽Chiikawa Uraraura……1MORE S20就利用超音波聚焦技術，實時校準聲波入耳，並主動反向聲波抵消，有效消除漏音外溢的情況。

1MORE S20就利用超音波聚焦技術，實時校準聲波入耳，消除漏音外溢的情況。

通話方面水準中上

S20左右耳裝置了4支收音咪，利用自家ENC通話降噪算法去隔除環境聲並加強人聲。不過始終它是一對開放式，如果在非常多人嘈雜的環境中，通話質素的確會比入耳式輸蝕。

S20左右耳裝置了4支收音咪，利用自家ENC通話降噪算法去隔除環境聲並加強人聲

無耳掛設計、不會跟眼鏡臂「打架」

今次試玩的安琪，她覺得S20比其他開放式／骨傳導式耳機大聲，低音量略少但很順耳。她提到自己日常都是戴眼鏡的，所以尤其喜歡1More S20 耳夾式耳機沒有「耳掛」的設計，佩戴時有隨時掉下的不安感覺，也不怕跟眼鏡臂「打架」 令耳仔痛。

1MORE S20 產品規格

顏色：黑，紫，藍

單元：11mm 複合振膜

充電時間：90 分鐘（耳機）、120 分鐘（充電盒）

使用時間：30 小時長效續航

防水等級：IPX5

藍牙規格：Bluetooth 5.4，支援LDAC及雙設備連接

重量：7g（單耳）

售價：$349