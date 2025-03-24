分析師郭明錤揭iPhone 18用2nm製程A20晶片 性能快15%續航增30%
iPhone 17 系列都尚未推出，網絡上就已經開始傳出再下一代 iPhone 18 系列的消息。而今次爆料的，是來自知名 Apple 分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）。它指出，iPhone 18 系列所用的 A20 晶片，將會用上台積電 2nm 製程，不僅意味着性能將大幅提升，並且會有更長的續航時間。
根據郭明錤的最新報告，iPhone 18 系列搭載的 A20 晶片將採用台積電的 2nm 製程。這並非新鮮事，早在六個月前，他就曾做出相同預測，而另一位分析師 Jeff Pu 本週也表達了類似看法。值得一提的是，台積電的 2nm 晶片試產良率已超過 60-70% 的範圍。良率是指每片矽晶圓上可用的晶片百分比，這個數字越高，代表生產效率越好，也意味著 A20 晶片距離量產更近一步。
在此之前，曾有傳言稱 A20 晶片會維持 3nm 製程，但這個說法已被撤回。如今確認採用 2nm 製程，對消費者來說無疑是個好消息。相比 iPhone 17 系列的 A19 晶片（採用台積電第三代 3nm 製程 N3P），A20 晶片的性能和能效提升將更為顯著，意味 iPhone 18 不僅運行更快，還能更省電。
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為什麼 2nm 製程這麼重要？簡單來說，從 3nm 進化到 2nm，晶片內可以容納更多電晶體，而電晶體數量的增加直接提升了處理器的性能。據報導，A20 晶片預計比 A19 晶片快 15%，能效更提升 30%。這不僅意味著更流暢的操作體驗，還能延長電池壽命，讓你無需頻繁充電就能享受更長時間的使用。
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