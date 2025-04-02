小米POCO F7 Ultra開箱實測，最強打機性能120fps無壓力＋3鏡攝力超強｜小米POCO F7 Ultra正式推出，以五千有找的售價而言，擁有今年最強旗艦的性能，加上今代拍攝質素的升級，加上浮動對焦的三鏡系統，無論近攝至遠攝都有不錯的質素，性價比爆燈！記者試用新機近一個星期，為大家作詳盡的開箱實測。



效能巔峰：Snapdragon頂級平台協作

POCO F7 Ultra配置高通最新Snapdragon 8 Elite，CPU效能相較前代提升45%，GPU效能提升44%，AI運算能力更飆升105%，官方指Antutu跑分高達284萬分，而記者真實試跑分下，都可以做出260萬以上的分數，比起現時其他品牌絕大部份賣近萬元的旗艦手機更強，絕對可以輕鬆應對高幀率遊戲與多工處理。

記者利用Antutu跑分軟件，在F7 Ultra取得高達264萬分以上。

另外新更首度整合VisionBoost D7獨立顯示晶片，支援「2K Super Resolution」超分技術與「Smart Frame Rate」智能幀率調節，玩《原神》等3A大作時可輕鬆提升至2K解像度＋120fps可穩定地流暢運行，同時透過AI性能調度降低功耗與溫度，長效穩定輸出。而新機更配備LiquidCool Technology 4.0散熱系統，Ultra版採用5400mm²超大面積散熱管，核心溫度最高降低3°C，確保長時間遊戲不會因過熱而被逼降頻。記者在開《原神》時，機身最高溫度大約36－37度，遊戲30分鐘後，機背溫度仍然保持在37度以下，明顯看到新機的散熱川想像中更出色。

打開GameTurbo視窗，可以為遊戲推高效能，穩定地120fps輸出也沒有問題。

開遊戲30分鐘後，機背溫度最高仍只在36-37度左右，散熱效能的確比上代出色得多。

極速充電與持久續航＋HyperCharge技術

POCO F7 Ultra內建5300mAh大電池，支援120W有線快充與50W無線快充，官方指34分鐘即可充滿電量，並透過「Surge P3充電晶片」與「Surge G1電池管理晶片」延長電池壽命，1600次充電循環後仍能維持80%以上容量。記者在實測時，由早上8時出門，一般工作、打機及拍攝使用下，一天都只是用了近7成電量，要用足一日應該沒有問題。就算需要「快充」臨時補血，都可以很快完成。

影像革新：旗艦級三鏡與AI攝影演算法

POCO F7 Ultra首次搭載5000萬像素三鏡系統，主鏡採用Light Fusion 800 大感光元件（1/1.55吋），支援OIS光學防震與「4-in-1 Super Pixel」技術，低光環境下仍能捕捉清晰影像。其60mm浮動長焦鏡頭更支援10cm微距與20倍超焦段變焦，搭配「POCO AISP」AI影像平台，可即時處理150張連拍照片，並透過「Dynamic Shots」動態拍攝與「AI Creativity Assistant」後製工具，大幅提升創作彈性。

記者實試多個焦段拍攝下，影像的確比以往出色得多，不單細節滿滿，不同焦距拍攝出來的相片，都可以媲美其他「專門拍攝」的手機。不過，系統上仍有點調校不足，如三鏡的色溫不同，如果由近至遠zoom時，會看到三個不同色溫的相片。希望未來可以透過ota更新來改進。

POCO F4 Ultra 試相集👇👇

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60mm人像試拍

前置自拍鏡頭試拍

60mm人像拍攝

三個焦距鏡頭的色溫累有不同

2K AMOLED極致流暢螢幕

新機配備6.67吋2K Flow AMOLED螢幕，支援120Hz刷新率、480Hz觸控採樣率，峰值亮度達3200nits，更取得TÜV Rheinland三重護眼認證，整合3840Hz高頻PWM調光與「Circular Polarization」圓偏振光技術，降低藍光與頻閃對眼睛的負擔。

POCO F7 Ultra採用四曲面玻璃背蓋，上半部光面與下半部霧面設計形成視覺對比，搭配航太級鋁合金鏡頭飾環，提供黑、黃兩色選擇。新機均通過IP68防塵防水認證，更配備比起以往更為堅硬的「POCO Shield Glass」，抗摔與抗刮能力進一步提升。

另外。POCO F7 Ultra內建Surge T1S訊號增強晶片，提升5G、Wi-Fi與藍牙性能，中高頻訊號強度增加37%，搭配「AI天線切換演算法」，自動優化網路連線。兩機均配備立體雙揚聲器與「AI Super Cinema」音效技術，支援Netflix、YouTube等平台的影音增強。

Xiaomi HyperOS 2深度系統與生態整合

新機預載Xiaomi HyperOS 2，透過「HyperCore」提升系統流暢度，「HyperConnect」可以簡單地跨平台裝置協作（包括iOS、Windows及macOS），用家同時可以整合「Google Gemini」AI助手，強化生產力。

總結：超旗艦鎖定平價高端市場

POCO F7 Ultra擁有著頂級硬體、創新影像與持久續航，加上5千有找的售價，可見今次POCO非常進取展現野心。新機主打極致性能與專業攝影，可吸引不少玩家與影音愛好者。