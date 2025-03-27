小米POCO F7 Ultra／Pro 新加坡直擊發布會｜今日（3月27日）小米POCO於全球發布會上正式推出兩款年度旗艦電競級新機——POCO F7 Ultra與POCO F7 Pro，兩機都是以「Ultrapower Unleashed」為核心概念，主打極致性能、創新影像技術與頂級顯示體驗。記者親臨新加坡發佈會現場，為讀者直擊兩款新機的重點規格與技術亮點。



3月27日小米POCO於新加坡發佈年度雙旗艦F7 Ultra與F7 Pro，以「Ultrapower Unleashed」為核心，主打頂級性能、2K屏幕與AI影像技術，進擊高階市場！記者立刻在現場直擊新機情報！

POCO F7 Ultra

雙平台效能對決：3nm vs 4nm製程

POCO F7 Ultra搭載高通最新Snapdragon 8 Elite 晶片，CPU與GPU效能較前代提升45%及44%，安兔兔跑分衝破284萬，歷代最強。獨家整合VisionBoost D7顯示晶片，透過「2K超分技術」與「Smart Frame Rate」可以將《原神》推升至2K解析度+120FPS流暢運行，搭配5400mm²散熱管，長時遊戲不發燙。

而POCO F7 Pro則採用Snapdragon 8 Gen 3 平台，CPU效能比上代提升32%，安兔兔跑分209萬，支援《原神》90FPS模式，搭配「WildBoost 4.0」優化功耗，滿足中高階玩家需求。

加強遊戲的frame rate以及高清化

120W閃充 vs 6000mAh巨電

F7 Ultra內置5300mAh電池+120W有線快充，34分鐘滿電，支援50W無線充電，並透過雙充電晶片延長電池壽命。F7 Pro則主打6000mAh超大電量+90W快充，37分鐘充滿。

全新散熱系統，令手機長時間打機都可保持低溫。

AI三鏡 vs 雙鏡攝影

F7 Ultra首度搭載5000萬像素三鏡頭，主鏡採用1/1.55吋大底感光元件，支援OIS與10cm微距拍攝，搭配「60mm浮動長焦」，更可以使用高達20倍超焦段變焦。內值「POCO AISP」AI影像引擎，可即時處理150張連拍，並透過「動態拍攝」與AI修圖工具強化創作彈性。

F7 Pro則配備5000萬像素雙鏡，主鏡規格與Ultra相同，搭配800萬像素超廣角，透過「UltraSnap」連拍與AI演算法優化成像細節。

2K護眼屏、IP68防護

兩機均配備6.67吋2K 120Hz AMOLED螢幕，峰值亮度3200尼特以及擁有「圓偏振光技術」，降低藍光與頻閃，獲TÜV三重護眼認證。F7 Ultra更首度加入「超聲波屏下指紋」，解鎖速度提升。

設計上，F7 Ultra採用四曲面玻璃背蓋與航太鋁鏡頭環，提供黑、黃色；F7 Pro則以玻璃背蓋搭配金屬中框，推出黑、銀、藍三色。兩者均通過IP68防塵防水，Ultra版加強抗摔玻璃。

HyperOS 2系統、強化連線

兩台新機都預載Xiaomi HyperOS 2，可以透過「HyperConnect」實現跨裝置協作（支援Windows／iOS／Mac），並整合「Google Gemini」AI助手（香港未能用到），直接於內建App執行指令。F7 Ultra另配置「Surge T1S訊號晶片」，提升5G與Wi-Fi強度37%，搭配AI天線自動優化連線。

POCO F7 Pro規格

POCO F7 Ultra規格

POCO F7 Ultra及F7 Pro售價、推出日

F7 Ultra以頂規晶片、三鏡頭與極速充電主攻性能旗艦市場；F7 Pro則以巨量電池與親民價位吸引實用型用戶。F7 Pro早鳥價為449美金（約$3580港幣）及499美金（約$3980港幣）；F7 Ultra早鳥價為599美金（約$4780港幣）及649美金（約$5180港幣），兩機國際版已經在限定地區正式推出，而香港版賣幾多錢？何時正式推出？4月初應有分曉。