小米POCO F7 Ultra／Pro香港推出｜今日（4月2日）小米POCO於香港舉行發布會上正式推出兩款年度旗艦電競級新機——POCO F7 Ultra與POCO F7 Pro，主打極致性能、創新影像技術與頂級顯示體驗。最平三千餘元就可以擁有電競效能手機，性價比爆燈！



小米POCO早前於新加坡發佈年度雙旗艦F7 Ultra與F7 Pro，以「Ultrapower Unleashed」為核心，主打頂級性能、2K屏幕與AI影像技術，進擊高階市場！而香港亦都很快公布行貨詳情，最平三千餘元便可以購入，實在非常抵玩！

首先小米POCO F7 Ultra搭載高通最新Snapdragon 8 Elite 晶片，CPU與GPU效能較前代提升45%及44%，官方指安兔兔跑分可高達284萬。整合VisionBoost D7顯示晶片，透過「2K超分技術」與「Smart Frame Rate」可以將《原神》等遊戲推升至2K解析度+120FPS流暢運行，搭配5400mm²散熱管，長時遊戲不發燙。

而小米POCO F7 Pro則採用Snapdragon 8 Gen 3 平台，CPU效能比上代提升32%，安兔兔跑分高達209萬，支援《原神》等遊戲90FPS模式，搭配「WildBoost 4.0」優化功耗，滿足中高階玩家需求。

用F7 Pro玩原神時，輕鬆提升至90fps遊戲。

小米POCO F7 Ultra／Pro香港推出 售價非常有驚喜

120W閃充 vs 6000mAh巨電

F7 Ultra內置5300mAh電池+120W有線快充，34分鐘滿電，支援50W無線充電，並透過雙充電晶片延長電池壽命。F7 Pro則主打6000mAh超大電量+90W快充，37分鐘充滿。

POCO F7 Pro

AI三鏡 vs 雙鏡攝影

F7 Ultra首度搭載5000萬像素三鏡頭，主鏡採用1/1.55吋大底感光元件，支援OIS與10cm微距拍攝，搭配「60mm浮動長焦」，更可以使用高達20倍超焦段變焦。內值「POCO AISP」AI影像引擎，可即時處理150張連拍，並透過「動態拍攝」與AI修圖工具強化創作彈性。

F7 Pro則配備5000萬像素雙鏡，主鏡規格與Ultra相同，搭配800萬像素超廣角，透過「UltraSnap」連拍與AI演算法優化成像細節。

POCO F7 Ultra

2K護眼屏、IP68防護

兩機均配備6.67吋2K 120Hz AMOLED螢幕，峰值亮度3200尼特以及擁有「圓偏振光技術」，降低藍光與頻閃，獲TÜV三重護眼認證。F7 Ultra更首度加入「超聲波屏下指紋」，解鎖速度提升。設計上，F7 Ultra採用四曲面玻璃背蓋與航太鋁鏡頭環，提供黑、黃色；F7 Pro則以玻璃背蓋搭配金屬中框，推出黑、銀、藍三色。兩者均通過IP68防塵防水，Ultra版加強抗摔玻璃。

F7 Ultra另配置「Surge T1S訊號晶片」，提升5G與Wi-Fi強度37%，搭配AI天線自動優化連線。

與其他品牌同級性能的手機比較下，售價明顯平一半，性價比非常高。

小米POCO F7 Ultra及F7 Pro售價、推出日

小米POCO F7 Ultra以頂規晶片、三鏡頭與極速充電主攻性能旗艦市場；F7 Pro則以巨量電池與親民價位吸引實用型用戶。F7 Pro售價為$3399港幣（12＋256GB）及$3599港幣（12＋512GB）；F7 Ultra為$4499港幣（12＋256GB）及$4799港幣（16＋512GB），預購兩款手機均附送10000mAh 165W Xiaomi行動電源（價值$249），4月2日傍晚起接受預購。