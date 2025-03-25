蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra　液態金屬鉸鏈可達無摺痕？

蘋果可能將在明年推出一款全新的摺疊式iPhone，這款新機或被命名為iPhone Ultra。據悉，iPhone Ultra將採用與三星Galaxy Z Fold系列相似的翻蓋式設計，配備雙屏，其中外屏尺寸為5.49英寸，內屏則達到7.74英寸。



iPhone Ultra將採用液態金屬材料，能實現接近無摺痕的效果？（x）

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多年來，蘋果一直在研發摺疊屏技術，這是業內的普遍認知。然而，由於摺疊屏的摺痕等問題，蘋果一直未能推出量產機型。

不過，蘋果一直在努力攻克相關技術難題，並已申請了大量與摺痕控制相關的專利。目前看來，蘋果已經為推出摺疊式iPhone做好了充分準備。

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值得注意的是，iPhone Ultra的鉸鏈將大規模採用液態金屬材料，通過壓鑄加工技術，可以大幅提升摺疊屏的耐用性，甚至有望實現接近無摺痕的效果。此外，摺疊屏iPhone還將採用透光率超過90%的UTG玻璃覆蓋在屏幕表面，這將為用戶帶來更加出色的視覺體驗。

iPhone Ultra（x）

有消息稱，中國的藍思科技將成為蘋果摺疊屏iPhone的UTG玻璃供應商。

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