米家智能音頻眼鏡2發佈　僅27.6克超輕體驗　實現「所見即所控」

據市場研究機構預測，到2025年，全球智能眼鏡市場將呈現爆發式增長態勢，預計全球出貨量將達到1280萬台。其中，中國市場表現尤為突出，出貨量有望突破275萬台，按年增長107%。這一數據充分表明，智能眼鏡市場潛力巨大，用戶對該類產品的需求日益增強。



然而，目前市面上的智能眼鏡仍存在一些普遍問題，例如外觀設計不夠美觀、產品重量較大以及續航時間較短等，這些問題在一定程度上限制了智能眼鏡融入人們的日常生活。

米家智能音頻眼鏡2（微博＠小米智能生態）

米家智能音頻眼鏡2的宣傳影片：

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在此背景下，新發布的米家智能音頻眼鏡2憑藉其創新設計和功能優化，引起了廣泛關注。除了具備智能化特性外，這款產品的最輕版本重量僅為27.6克，鏡腿寬度縮減至5毫米，相較於上一代產品，最細處減少了26%，最寬處減少了30%。這些改進不僅顯著縮小了整體體積，提升了產品的顏值，還使其佩戴更為舒適便捷。

此外，在米家生態鏈的支持下，米家智能音頻眼鏡2在續航能力、智能交互及功能性等方面均實現了重要突破。在電池技術方面，通過採用定製鋼殼電池，電池體積縮小了40%，大幅延長了設備的使用時長。同時，藉助鏡腿電量均衡分配技術，確保了設備在全天候使用中的穩定性。

在智能交互方面，用戶可通過觸控鏡腿或語音指令輕鬆喚醒智能助手，隨時隨地激活相關功能，帶來更加自然高效的交互體驗。該產品還深度融入了某品牌智能生態系統，不僅能夠與手機端的語音助手聯動，還支持跨設備智能控制。例如，用戶可通過語音指令遠程操控汽車或調節家中智能設備，真正實現「所見即所控」的智慧生活場景。

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在功能擴展上，米家智能音頻眼鏡2新增了錄音功能，只需長按鏡腿即可對會議、通話或音視頻等多種場景進行錄音。此外，設備還配備了智能亮燈提醒功能，在保障用戶便捷使用的同時，兼顧社交禮儀，有效平衡訊息記錄與隱私保護的需求。

以下是米家智能音頻眼鏡2的具體參數：

米家智能音頻眼鏡 方形半框款

基本參數

產品型號：MJSS010FC

產品類型：智能音頻眼鏡

主要性能：雙重防漏音，佩戴檢測，查找眼鏡

便捷操作：雙側智能觸控

防水等級：IP54防塵防水



連接與電池

使用時間：日常續航：22個小時

連續通話：7個小時

連續聽音樂：10個小時

待機時間1周



外觀與材質

產品尺寸：144.9*39.8*162mm

產品重量：38.1g



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