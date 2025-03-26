消委會風扇推薦／無葉風扇／座地風扇／循環扇｜近日天氣忽冷忽熱，這種天氣開冷氣入睡又會太凍很易感冒，最簡單方法就是開風扇啦，又或是利用循環扇送風，平衡室內冷感。即睇消委會循環扇、無葉風扇評測，當中一款只售$1598但性能就拍得住4千幾Dyson。



消委會11款冷暖無葉風扇測試

消委會找來11款售價由$699元～$6,988不等的冷暖無葉風扇，暖風功能的額定功率介乎1,300瓦特至2,200瓦特，而涼風功能的額定功率則介乎23瓦特至40瓦特。其中，有6款產品附帶HEPA過濾器，聲稱具備空氣淨化功能。

無葉風扇精選推薦01｜Power Living TP-38

今次無葉風扇評測將有／無空氣淨化功能的產品分開評分，當中無空氣淨化功能樣本中，中國品牌「Power Living TP-38」在5大項目中整體表現佳，以$1598身價，與有無空氣淨化功能樣本中的「Dyson Purifier HP09 冷暖風空氣清新機」同獲4星總評。

無葉風扇精選推薦02｜Dyson Purifier HP09 冷暖風空氣清新機

Dyson近年集中搞風筒和吸塵機，雖然無葉風扇／風空氣清新機久未有新作，但這人氣機款的熱賣款HP09仍值得推薦。它採用Air Multiplier氣流倍增技術，搭配HEPA H13濾網捕捉99.95％小至0.1微米的微粒，更可去除異味、甲醛，一機有齊冷暖風，全年合用。$6680／Dyson官網限定減$500

Dyson Purifier HP09 冷暖風空氣清新機 $6680／Dyson官網限定減$500

無葉風扇精選推薦03｜LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇

LG PuriCare AeroTower 屬於22年左右，仍在疫情期間推出的三合一空氣淨化風扇，有冷暖氣版本之餘，強調採用 360°HEPA 濾網，三重過濾系統過濾大型粒子、99.97% 低至 0.3 微米粒子、清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。內置的UVnano 技術則可定時去除風扇葉片上 99.9% 經空氣傳播的細菌，多添一層防護。如果你家中有呼吸道疾病長期疾者或長者、小朋友，可以考慮。$4999

LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇 $4999

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消委會11款冷暖無葉風扇測試 送風、加熱效果參差 相距3～4倍

消委會11款循環扇測試

消委會另有測試 12 款循環扇，價格由 $398～$1,149 不等，包括米家、樂信牌、IRIS 等熱門品牌，但當中竟有 8 款未能通過部分安全測試。

此外消委會指，循環扇擺放應留有空間讓風扇擺動和散熱，以更好地把空氣吹向其他地方。同時，不應讓循環扇長期暴露在陽光下，以免塑膠外殼被陽光晒到脆弱及老化。使用時，小心勿讓兒童將手指或其他物件伸入風扇罩或空隙，避免扇葉彈飛物件造成損傷。

循環扇精選推薦01｜德國卓爾Summe CF-S85RD 8.0吋座檯型

消委會4.5評分，當中安全分數達到5分滿分，送風量達20.4立方米／分鐘，更是該次評測樣本中運轉時最寧靜的款式，屬扇葉直徑介乎18cm至21cm組別最高分款式。8吋款式有3D上下左右自動搖擺設計，製造葉柱狀循環氣流，配合冷氣使用可將冷空氣平均送到家中每個角落。$648

德國卓爾Summe CF-S85RD 8.0吋座檯強風循環風扇 $648

循環扇精選推薦02｜樂信牌 Rasonic RCF-8YE循環扇

安全程度評分達5分滿分，高達21.2立方米/分鐘的送風量，屬該次測試18－21CM直徑風扇款式中，送風量最高的一款。設有4檔風速調節及正常風/自然風/睡眠風3種模式設定，弱點是運轉時聲量略高，寧靜程度只得3分。$558

樂信牌 Rasonic RCF-8YE循環扇 $558

循環扇精選推薦03｜小米 ZLXHS01ZM 米家智能空氣循環扇

在消委會循環扇評測報告的安全程度、省電程度取得5分滿分，小米「米家」家電系列的暢銷款式，設計輕便小巧，送風量達18立方米/分鐘，左右轉向達120°，上下轉向90°，最遠可將風送至10米，5檔風力選擇並能夠用手機app控制。$369

小米 ZLXHS01ZM 米家智能空氣循環扇／$369

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使用與選購貼士

消委會根據測試結果，向消費者提供以下選購與使用建議：

1）根據家居需求選擇適合的款式：冷暖無葉風扇的出風位置、暖風功率和尺寸各異，應根據空間大小及使用需求選購。

2）避免與高耗電設備共用電源：暖風功能功率較高，應避免與其他高功率電器共用電源，亦不建議使用拖板。

3）適當擺放：將風扇置於平穩、不易翻倒的位置，並避免在浴室等潮濕環境使用，以免引發觸電危險。