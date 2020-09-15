無葉風扇六大優點提升生活品質　但有致命限制不能取代傳統風扇

第一次聽說無葉風扇，是從Dyson開始的，中間一大圈，甚至可以給貓貓狗狗跳來跳去。Dyson也是無葉風扇的開拓者，不過是賣得最貴的，所以我們印象當中就覺得無葉風扇一定很貴。

無葉風扇的底座是渦輪風扇和風機，從底座吸入風空氣之後送到圓環內，圓環有縫隙來送風。無葉風扇從底部吸入空氣之後，經過氣旋加速，空氣流通速度最大可以增加16倍。

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無葉風扇並不能代替真正的風扇。如果夏天你家裏沒有空調，把降温的希望都交給無葉風扇，那確實不太行。普通的風扇或者空氣循環扇，它的風力都還是挺大的。但是無葉風扇因為不是直吹，空氣轉了幾道彎，才從圓環的縫隙裏吹出來，風力肯定沒有直吹的電風扇那麼大。所以無葉風扇的使用場景還是有一些限制的，夏天最好家裏能有空調搭配使用。

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所以無葉風扇相當於一個生活品質的提升。它並不能完全代替傳統風扇，更不能代替空氣循環扇或者空調。如果你想享受更加柔和的吹風方式，甚至帶空氣簡單的空氣淨化功能、負離子功能，那麼無葉風扇是一個不錯的選擇。

當然，無葉風扇最大的缺點就是貴，不只是Dyson，其他品牌的無葉風扇也相比較普通風扇來說要貴好幾倍。很多人都不能接受，最便宜的也要400多元，如果換成其他的風扇能夠買好幾台了。

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另外，無葉風扇也是比較耗電的，空氣壓縮的效率不如扇葉來的高。不過一個風扇耗電能增加多少，想想也沒有那麼誇張。不要覺得無葉風扇就是電老虎，只是稍微多耗一點點而已。

那要如何選購無葉風扇呢？一定要是大品牌，做工用料更靠譜，噪音也更低，還有更好的空氣淨化效能。

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