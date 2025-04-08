YouTuber鍾明軒爆料網軍收費！IG10個留言高達$250？4點分清網軍

有睇關直播﹑YouTube 留言的用家，應該都有聽過「打手」﹑「網軍」﹑「買Follower」等，但到底這是不是真，收費又如何呢？最近，台灣YouTuber鍾明軒在IG爆料網軍價目表，沒想到IG留言這麼貴。



早前提到「沒有人知道Taiwan，只能自稱Chinese」而受到熱議的台灣 YouTuber 鍾明軒，近日在 IG Story 中指出：「最新發現有不少同行會買網軍來幫助自己在網路世界活得更好」，並分享一張疑似網軍價目表。

從圖中可以看到，不只是Facebook﹑IG﹑YouTube這些大型的平台，連Dcard﹑PTT﹑Google﹑各個論壇都可以買網軍，但根據不同平台的操作難度，收費也各異。IG 留言每10則收費就400～1,000台肖幣（約$94～235）；YouTube 留言每100則就要5,000～12,000台幣（約$1,176～2,824），收費完全不便宜。

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鍾明軒更教網民如何分析出是否網軍留言，可以根據以下 4 點：1）留言風格過於一致、2）帳號異常、3）攻擊節奏一致、4）特定話題被刻意放大。指出不少網紅﹑YouTuber 都會利用網軍去控制言論的風向，令留言區變得有利於自己。