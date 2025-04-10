Switch 2無限期延遲於中國上架｜根據《日經新聞》報導，任天堂最近決定，將無限期推遲 Nintendo Switch 2 在中國的推出計劃。據了解，任天堂此次延遲的原因，並非技術問題或供應鏈困難，而是希望在正式上市前，先觀察中國市場對新一代 Switch 主機的需求狀況。這種謹慎策略，其實與第一代 Switch 在中國上市時情況相似。



Nintendo Switch 早在 2017 年在全球上市，但正式進入中國市場卻是兩年後的 2019 年。當時，任天堂與騰訊合作，負責主機的銷售與相關服務。不過，針對這次 Switch 2 是否仍將與騰訊攜手合作，騰訊方面對《日經新聞》的詢問並未作出回應，留下不少不確定性。

其實，任天堂選擇延後 Switch 2 在中國的上市，並不令人感到意外。早在去年 11 月，任天堂就已經對外宣布，將在 2026 年前逐步關閉中國地區的線上服務，包括 eShop 等重要平台。

根據 Gamma Data 的首席分析師向《日經新聞》指出，「在中國市場取得成功的難度依然很高，廠商不僅要提升消費者體驗，還必須嚴格遵守各項政策規定，同時還面臨能否引入國際大型遊戲軟體的挑戰。」

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更複雜的是，任何硬件或遊戲軟件要在中國上市，都必須通過官方的審核程序。這意味著，Switch 2 及其相關遊戲可能面臨更多限制，不僅在內容上需要做出調整，上市時間也可能被大幅推遲。此外，近年來中國政府對青少年遊戲時間的限制和對遊戲版號的收緊，也讓外國遊戲廠商在當地的發展變得更加艱難。

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就算 Switch 2 延遲在中國推出，但國內仍有大量任天堂粉絲想第一時間玩到新機，估計到時目標會轉向入手香港街行貨機，本來已經要抽籤獲得購買資格、供不應求的 Switch 2，在以上政策下會否再推高首批主機的炒價呢？