Switch 2 Joy-Con 2飄移問題｜任天堂早前正式公開Switch 2主機細節後，旋即成為全球機迷熱話！除了性能升級同首發遊戲陣容，玩家最關心肯定是全新Joy-Con 2手掣會不會重蹈「飄移門」覆轍。官方最新接受外媒訪問時就大派定心丸，強調新設計手掣經已徹底解決搖桿問題，立刻同大家拆解改良重點！



Switch 2的Joy-con 2手掣內部重新設計，理論上不會再出現飄移情況

搖桿全面升級 任天堂：飄移已成歷史

根據任天堂美國分部產品開發副總裁Nate Bihldorff透露，Joy-Con 2採用「由零開始重新設計」的搖桿系統。雖然無採用近年流行的霍爾效應技術（Hall Effect），但官方強調新手掣嘅「順滑搖桿」（Smooth-gliding sticks）經過精密改良，無論耐用度同精準度都大幅提升，而且運作時更加靜音，「就算快速擺動到邊緣都不會發出噪音」。

Switch 2 Joy-Con 2飄移問題已解決了嗎？

生產總監河本浩一補充指，團隊針對舊款Joy-Con嘅物理結構弱點進行全面優化，特別加強了搖桿模組的防塵設計同接觸點材質，有效避免因磨損導致的訊號錯誤。這解釋正好回應了玩家多年嚟對「飄移問題」的核心擔憂——任天堂今次似乎落足心機峴硬件耐久度上！

霍爾效應惹議？ 官方：新技術更貼合主機定位

對於點為什麼不採用理論上更耐用的霍爾效應搖桿，任天堂就保持一貫神秘作風，只表示新設計「手感更符合Switch 2遊戲體驗」。其實霍爾技術主要透過磁場感應取代物理接觸，理論上可以避免磨損問題，但成本較高且需要更大空間，可能同Joy-Con 2追求輕量化設計有衝突。

全新設計的Joy-con 2

值得留意嘅係，今次官方對「飄移保養」隻字不提，似乎對新搖桿信心十足。畢竟舊版Joy-Con當年令歐盟要介入提供無限次免費維修，今次任天堂明顯想靠硬件改良挽回聲譽。