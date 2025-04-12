瀨戶環奈冧莊AV女優3月排名｜新木希空顏值高/櫻乃莉乃抖音妹下海｜新木希空（SONE704）顏值驚天出道奪2位｜「千年一遇」AV女優新星瀨戶環奈擁有J Cup上圍，繼續以第3作（SONE-638）隱佔各大排名榜首。有見其他片商發力搜尋其他J級兵器與環奈硬碰，片商S1即時安排不以身材見稱、顏值卻足以逆天的「鑽石級新人」新木希空（SONE704）出道，馬上就彈上3月排名第2位。而出道前因TikTok跳舞片爆紅的櫻乃莉乃（SONE-662）就排名第4位。



第2位 新木希空｜偶像級高顏值新人

有人彈瀨戶環奈「胸」有J Cup上圍，其實顏值只是普通，所屬片商S1就馬上挖掘另一位以漂亮臉蛋為賣點的「鑽石級新人」新木希空（新しい空），她在2004年10月10日出生於日本山梨縣，現年20歲，身高162cm，三圍為33／22／34，是一位現役大學生。

S1對新木信心十足，以「先拍寫真再下海拍 AV」的模式出道，1月初先在八卦雜誌《週刊 FLASH》登場，再以清純偶像風格推出全裸性感寫真集《新しい空》。新木一臉寵物系可愛idol臉蛋、22吋幼腰瘦身材，加上女朋友風格的相片俘虜了不少fans。餓你1個月後才正式推出唯美風格的處女作影片《鑽石級新人 新木希空》（SONE704），果然成功跑出！新木希空X：連結

第2位 新木希空｜偶像級高顏值新人

第2位 新木希空｜偶像級高顏值新人

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2025年3月100大人氣AV女優榜👏

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桜乃りの TakTok短片爆紅(櫻乃莉乃)

新木希空是一位極度傳統的靚女新人，S1同期還捧了一位曾因TikTok蒙面美女跳舞片爆紅的新人桜乃りの(櫻乃莉乃)，同樣高位出道、排名第4。櫻乃莉乃樣子清純，身高157cm，身材屬於纖細苗類型，有人指，根本她一開始已經為S1拍好出道作（SONE-662），之後才安排她幪面在TikTok拍reels吸收fans，之後再下海出片，給網民一種：「呢個咪我喺TikTok見過個女仔？」這種錯覺，她在出道後還繼續在X上直接分享自己與高齡男友拍床戲後嚇到哭，無論是真是假這一招是成功了。桜乃りのX：連結

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第1位 瀨戶環奈｜J Cup女神被看好統治AV界10年

瀨戶環奈擁有J Cup 美好身段，而且身高有170cm，而且今年材21歲繼續以第3作（SONE-638）隱佔各大排名榜首。瀨戶環奈X戶口（連結）

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